Группу Дятлова убили за надругательство над божеством: блогер нашел доказательства

К таинственной гибели туристической группы Дятлова, случившейся в 1959 году вблизи горы Холатчахль в Свердловской области, может быть причастна местная народность манси.

Такую версию озвучил блогер Валентин Дегтерев, который специализируется на исследовании гибели туристов группы Дятлова.

Дегтерев отмечает, что на фото с места гибели можно заметить бревно, которое выглядит вполне обычным, но, если присмотреться более внимательно, можно заметить, что на нем вырезан рисунок, напоминающий лицо. Также один из концов бревна имеет остроконечный козырек.

Бревно с месте гибели группы Дятлова и идолы манси Валентин Дегтерев

Блогер отмечает, что именно таким деревянным истуканам поклонялись в свое время язычники из манси.

Дегтярев предполагает, что туристы по незнанию срубили идола манси, чтобы использовать его для создания своего рода лабаза для сохранения припасов недоступными для диких животных. Такие их действия разозлили местных, которые в результате жестоко отомстили туристам за надругательством над божеством.

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