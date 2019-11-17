Грубейшая ошибка: Лукашенко взбесило отношение к Путину в ЕС

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал грубейшей ошибкой решение Польши не пригласить главу РФ Владимира Путина на годовщину начала Второй мировой войны.

"Россия, Беларусь, Украина и другие республики сыграли колоссальную роль в освобождении Польши от нацизма. И вдруг не пригласить... Вы поступили неправильно", – приводит слова Лукашенко польским журналистам БЕЛТА.

Сам Лукашенко также отказался от поездки в Польшу 1 сентября. Причина заключалась, как писали СМИ, в отсутствии приглашения Путину.

При этом Лукашенко заявил, что Беларусь всегда готова к тесным отношениям с Польшей, которую он назвал "одной из самых близких нам стран".

Путин и Лукашенко DW

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко публично упрекнул Россию в нежелании помочь с обеспечением армии современным оружием, несмотря на то, что республика продолжает осуществлять функции защиты РФ на западной границе.

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