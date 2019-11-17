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17 ноября • обновлено в 13:52
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Грубейшая ошибка: Лукашенко взбесило отношение к Путину в ЕС

1.7т
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Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал грубейшей ошибкой решение Польши не пригласить главу РФ Владимира Путина на годовщину начала Второй мировой войны.

"Россия, Беларусь, Украина и другие республики сыграли колоссальную роль в освобождении Польши от нацизма. И вдруг не пригласить... Вы поступили неправильно", – приводит слова Лукашенко польским журналистам БЕЛТА.

Сам Лукашенко также отказался от поездки в Польшу 1 сентября. Причина заключалась, как писали СМИ, в отсутствии приглашения Путину.

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При этом Лукашенко заявил, что Беларусь всегда готова к тесным отношениям с Польшей, которую он назвал "одной из самых близких нам стран".

Путин и Лукашенко

Путин и Лукашенко

DW

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко публично упрекнул Россию в нежелании помочь с обеспечением армии современным оружием, несмотря на то, что республика продолжает осуществлять функции защиты РФ на западной границе.

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Тема
Вторая мировая война
Персоны
Александр Лукашенко Владимир Путин
Место
Беларусь
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Каждый день на российских телеканалах рассказывают, как тяжело в Украине жить русским, которые поехали туда воевать.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Госдума проголосовала за возрождение в России вытрезвителей. -Это ж сколько нужно таких заведений, чтобы отрезвлять россиян после выступлений Путина?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
А не совок ли в 39том напал на Польшу в сговоре с гитлером,с целью ее разделить?
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