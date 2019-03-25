"Грозят ядерным оружием!" В США рассказали о спасении Украины от России

В случае угрозы применения Россией ядерного оружия США будут защищать Украину.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес. Он отметил, что Россия грозит миру под страхом ядерного конфликта.

"Россияне способны доставить ядерное оружие во многие точки. Ключевое то, что Запад должен быть консолидированным и добиваться в международном суде и каждой международной организации наказания для России за ее поведение. Пока страны будут пытаться избежать конфронтации с Россией, она, как это показывает история, продолжит использовать силу", – рассказал военный.

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Ходжес подчеркнул, что в случае возможного применения ядерного оружия США станут на защиту своих союзников.

"Мы (США - Ред) будем защищать всех наших союзников и мы также крайне заинтересованы в безопасности и стабильности Черноморского региона, включая наших партнеров Украину, Молдову и Грузию. Доказательством этого является увеличение морской активности и ротационного присутствия в Восточной Европе, а также инвестиций для поддержки со стороны Конгресса", – резюмировал генерал.

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