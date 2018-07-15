Грозит ядерная война: озвучен тревожный прогноз по Украине из-за НАТО

На сегодняшний день Украина - это горячая точка мира, которая может быть детонатором ядерного противостояния и глобальной войны между Россией и НАТО.

Об этом "Апострофу" заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, который считает, что на будущей встрече президента США Дональда Трампа с лидером РФ Владимиром Путиным этот вопрос будет составлять важный этап переговоров.

Маломуж добавил, что Трамп повлияет на Путина, если "игра пойдет вне правил" и будет вести к новым угрозам миру и США. Так, американский лидер неоднократно повторял, что будет применять все силы для защиты интересов США как в оборонном, так и в экономическом планах.

"Да, он неординарный и часто бывает неудобным, но у него есть сильная команда во главе с вице-президентом [Майком] Пенсом, который ведет всю работу. Пенс и [госсекретарь США Майк] Помпео отрабатывают модель, согласно которой вести диалог необходимо даже с такими авторитарными политиками, как Путин. По их мнению, не стоит загонять волка в угол, чтобы он тихо готовил какие-то планы, а вытаскивать его оттуда", - сказал генерал.

Он добавил, что Украина должна иметь свои приоритеты в этой тактике и быть субъектом, а не объектом международных отношений.

Как писал OBOZREVATEL, накануне встречи Трамп внезапно рассыпался в похвалах Путину.