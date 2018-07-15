МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика

Грозит ядерная война: озвучен тревожный прогноз по Украине из-за НАТО

2.6тЧитать новость на украинском

На сегодняшний день Украина - это горячая точка мира, которая может быть детонатором ядерного противостояния и глобальной войны между Россией и НАТО.

Об этом "Апострофу" заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, который считает, что на будущей встрече президента США Дональда Трампа с лидером РФ Владимиром Путиным этот вопрос будет составлять важный этап переговоров.

Маломуж добавил, что Трамп повлияет на Путина, если "игра пойдет вне правил" и будет вести к новым угрозам миру и США. Так, американский лидер неоднократно повторял, что будет применять все силы для защиты интересов США как в оборонном, так и в экономическом планах.

Новости
"Слава Украине!" В Хельсинки вспыхнули протесты из-за встречи Трампа с Путиным

"Да, он неординарный и часто бывает неудобным, но у него есть сильная команда во главе с вице-президентом [Майком] Пенсом, который ведет всю работу. Пенс и [госсекретарь США Майк] Помпео отрабатывают модель, согласно которой вести диалог необходимо даже с такими авторитарными политиками, как Путин. По их мнению, не стоит загонять волка в угол, чтобы он тихо готовил какие-то планы, а вытаскивать его оттуда", - сказал генерал.

Он добавил, что Украина должна иметь свои приоритеты в этой тактике и быть субъектом, а не объектом международных отношений.

Как писал OBOZREVATEL, накануне встречи Трамп внезапно рассыпался в похвалах Путину.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтРоссийская военная угрозаВстреча Путина и Трампа
Персоны
Микола МаломужДональд ТрампВладимир Путин
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
12
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
Неужели, до кастрюль доходить стало, что пендосы их используют как дешевые гандоны?
Ответить
0
0

Наши блоги