"Грозит третья мировая!" Британский генерал указал на опасность России

Амбициозность России, Китая и Ирана, которые сегодня пытаются самоутверждаться, бросая вызов безопасности, стабильности и процветанию других стран, может спровоцировать возврат к прошлой эре великодержавного соперничества.

Такое мнение высказал глава генштаба Великобритании генерал Ник Картер в статье "Безрассудство России может случайно развязать третью мировую войну" The Telegraph. Он отметил, что из-за угроз со стороны таких негосударственных структур, как ИГИЛ, которые используют террор, ситуация осложняется массовой миграцией и усугубляется популизмом.

"Нынешний стратегический и политический контекст заметно менее стабилен, чем когда-либо со времен Второй мировой войны. Под угрозой находится мультилатеральная система, которая обеспечивала нашу безопасность с 1945 года, и для ее модернизации и защиты требуется глобальный ответ", — убежден он.

Война Правда.Ру

По мнению генерала, характер политики и приемов ведения войны стремительно меняется под влиянием распространенности информации и темпов технического прогресса.

"Наши соперники стали мастерами использования швов между войной и миром. То, что в этой "серой зоне" представляет собой оружие, теперь не обязательно должно "стрелять", — говорится в публикации.

И такое "скрытое" ведение войны, считает Картер, сегодня осуществляется благодаря применению альтернативного "оружия": энергоресурсов, денежных взяток, коррупционных деловых практик, кибератак, фейковых новостей, пропаганды, солдат в форме без опознавательных знаков и частных военных, охранных компаний, участие которых отрицается, а также незаконного захвата каналов поставок, кражи интеллектуальной собственности, старомодного военного запугивания и т. д.

Третья мировая война Еtcetera.media

Как утверждает генерал, все это используется, чтобы получать преимущество, сеять вражду и подрывать политическую сплоченность, вероломно руша привычный образ жизни". Он также привел примеры применения подобного оружия.

"Использование подконтрольных сил на Ближнем Востоке; действия российской "ЧВК Вагнера" в разных частях Африки; утверждения газеты The New York Times о том, что Россия тестирует новые тактики дезинформации в рамках огромной кампании в сети Facebook в разных частях Африки; и разоблачение южноафриканской газеты Daily Maverick о том, что фонд "Русский мир" ведет активную деятельность в девяти африканских государствах", — перечислил Картер.

Он подчеркнул, что безрассудное поведение и отсутствие уважения к международному праву в связи с этими новыми видами "оружия" рискуют "обернуться эскалацией, которая может с легкостью привести к непреднамеренному просчету".

"Подобно тому, как июльский кризис 1914 года, возникший после покушения на эрцгерцога Фердинанда, вылился во всеобщую войну в результате сложной сети альянсов и серии просчетов лидеров, которые полагали, что они могут контролировать враждебные действия", — подытожил генерал.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин, который время от времени угрожает миру ядерной войной, не способен первым нажать на красную кнопку чемодана, приводящую ядерное оружие в состояние боеготовности. Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал экс-генерал и бывший руководитель военной разведки КГБ Олег Калугин. По его словам, он понимает, что в этой войне погибнут все, а тот, кто ее начнет, войдет в историю как самый большой преступник.

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