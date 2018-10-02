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Громкое убийство журналиста в Словакии: назван возможный заказчик

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Прокуратура Словакии назвала возможного заказчика убийства журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой.

Так, называется имя Алены Ж., которая была переводчиком мультимиллионера Мариана Кочнера, чью деятельность расследовал Куцяк. При этом считается, что Кочнер является крестным отцом ее дочери, передает "Голос Америки".

Прокуратура считает, что подозреваемая приказала убить журналиста, заплатив 50 тыс. евро и простив долг в размере 20 тыс. евро. Непосредственным исполнителем заказа прокуратура считает Томаса Ш. – бывшего полицейского. Два других сообщника находятся под стражей.

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Громкое убийство журналиста в Словакии: назван возможный заказчик

Смерть Куциака была первым заказным убийством журналиста в истории страны. Протесты, вызванные гибелью журналиста, а также демонстрации против коррупции были настолько массовыми, что премьер-министр Роберт Фицо был вынужден уйти в отставку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было объявлено о громком прорыве в деле об убийстве Куциака.

Место
Словакия
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