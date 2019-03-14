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Громкое убийство журналиста в Словакии: мультимиллионеру предъявили обвинение

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В Словакии бизнесмену и мультимиллионеру Мариану Кочнеру предъявлено обвинение в убийстве журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой.

Он является одним из фигурантов дела, против которого журналист подавал уголовную жалобу из-за предполагаемых угроз, пишет издание Aktuality.sk.

Следователи считают, что именно Кочнер отдал приказ убить Куцяка за его журналистскую деятельность.

Громкое убийство журналиста в Словакии: мультимиллионеру предъявили обвинение

INTV

Специальная прокуратура также анонсировала пресс-конференцию, на которой обещает предать огласке детали.

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Убийство журналиста в Словакии: стало известно о первом прорыве

Мультимиллионера считают приближенным к партии власти SMER.

Ян Куцяк и Мартина Кушнирова

Ян Куцяк и Мартина Кушнирова

CNN

Громкое убийство журналиста в Словакии: мультимиллионеру предъявили обвинение

Aktuality.sk

Громкое убийство журналиста в Словакии: мультимиллионеру предъявили обвинение

Aktuality.sk

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Место
Словакия
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