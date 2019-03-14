Громкое убийство журналиста в Словакии: мультимиллионеру предъявили обвинение

В Словакии бизнесмену и мультимиллионеру Мариану Кочнеру предъявлено обвинение в убийстве журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой.

Он является одним из фигурантов дела, против которого журналист подавал уголовную жалобу из-за предполагаемых угроз, пишет издание Aktuality.sk.

Следователи считают, что именно Кочнер отдал приказ убить Куцяка за его журналистскую деятельность.

INTV

Специальная прокуратура также анонсировала пресс-конференцию, на которой обещает предать огласке детали.

Мультимиллионера считают приближенным к партии власти SMER.

Ян Куцяк и Мартина Кушнирова CNN

Aktuality.sk

Aktuality.sk

Как сообщал OBOZREVATEL:

В конце февраля 2018 года в населенном пункте Велка Мача возле Братиславы в доме нашли застреленными Куцяка и Кушнирову.

На момент убийства журналист проводил расследование о том, что итальянская мафиозная организация переводила деньги в Словакию, инвестировала в недвижимость и различные предприятия.

Убийство шокировало общественность, в стране прошли массовые протесты. Политическая напряженность заставила уйти в отставку чиновников.

Прокуратура Словакии назвала возможного заказчика убийства. Называлось имя Алены Ж., которая была переводчиком Мариана Кочнера.

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