Громкое убийство журналиста в Словакии: мультимиллионеру предъявили обвинение

В Словакии бизнесмену и мультимиллионеру Мариану Кочнеру предъявлено обвинение в убийстве журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой.
Он является одним из фигурантов дела, против которого журналист подавал уголовную жалобу из-за предполагаемых угроз, пишет издание Aktuality.sk.
Следователи считают, что именно Кочнер отдал приказ убить Куцяка за его журналистскую деятельность.
INTV
Специальная прокуратура также анонсировала пресс-конференцию, на которой обещает предать огласке детали.
Мультимиллионера считают приближенным к партии власти SMER.
Ян Куцяк и Мартина Кушнирова
CNN
Aktuality.sk
Aktuality.sk
Как сообщал OBOZREVATEL:
В конце февраля 2018 года в населенном пункте Велка Мача возле Братиславы в доме нашли застреленными Куцяка и Кушнирову.
На момент убийства журналист проводил расследование о том, что итальянская мафиозная организация переводила деньги в Словакию, инвестировала в недвижимость и различные предприятия.
Убийство шокировало общественность, в стране прошли массовые протесты. Политическая напряженность заставила уйти в отставку чиновников.
Прокуратура Словакии назвала возможного заказчика убийства. Называлось имя Алены Ж., которая была переводчиком Мариана Кочнера.
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