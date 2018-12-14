Гриценко призвал Украину ввести санкции против РФ за атаку на Азове

Украина должна ввести санкции против тех, кто организовал захват моряков в Азовском море.

"Когда я общаюсь с зарубежными дипломатами, они говорят, что вы тоже что-то сделайте, потому что это напали на ваших моряков и судят их в фейковых судах", - заявил лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко в эфире полтавского канала "ИРТ".

Он подчеркнул, что только в таком случае Украина может рассчитывать на мощную реакцию Запада.

"Литва ввела санкции против тех, кто организовал захват наших моряков. ЕС ввел санкции против тех, кто недавно провел фейковые выборы в "ЛДНР". Украина санкции не ввела. Как такое возможно, что другие наказывают, ограничивают, замораживают активы, не будут выдавать визы тем, кто захватил наших моряков, а Украина этого не делает?" - задается вопросом Гриценко.

Политик добавил, что власть в Украине должна быть последовательной и сверху задать стандарт честности и морали: "Тогда партнеры услышат нас лучше".

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