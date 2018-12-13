Гриценко оценил жест Белого дома в поддержку пленных украинских моряков

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко оценил жест президента США Дональда Трампа в поддержку пленных украинских моряков.

"Трамп не будет встречаться с Путиным, пока не освободят наших моряков и не вернут захваченные суда. Правильная позиция. Поддерживаю. Лидерам цивилизованных государств стоит солидарно действовать так же. Пиратство и варварство, силовые ограничения мирного судоходства в III тысячелетии недопустимы. Должны осуждаться и наказываться, в т.ч. блокировкой доступа судов агрессора в порты других государств", - написал Гриценко в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что встреча Путина и Трампа не будет возможной до тех пор, пока Россия не освободит задержанные украинские корабли и их экипажи.

"Я не вижу обстоятельств в ближайшем будущем, при которых такая встреча может состояться, пока корабли и экипажи не будут освобождены", - сказал Болтон.