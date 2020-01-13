Главная Новости
13 января • обновлено в 23:47
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Нам бы такого президента!" Грибаускайте вызвала восторг обращением к украинцам. Видео

Читать материал на украинском

Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте мощно обратилась к своему и украинскому народам в рамках благотворительного телемоста "Вместе к победе", посвященному борьбе с российской оккупацией.

Ее речь прозвучала в понедельник, 13 января, в эфире "5 канала" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Сегодня, 13 января, отмечаем очень важную для нас дату. Однако она связана с украинцами, которые в те дни отстаивали нашу свободу вместе с нами. Это была линия фронта за нашу свобода. Сегодня такая же линия проходит через Украину. Нам важно помочь всем, кто борется против агрессии, кто борется за свою свободу, отстаивая Родину. Я рада, что получила подарок непосредственно с линии фронта. Это самый дорогой для меня подарок, который я когда-либо получала. Поздравляю и Литву, и Украину. Желаю, чтобы эта связь никогда не терялась и оставался между нами навсегда. Слава Украине! Слава героям Украины! Слава Литве!" – провозгласила она, держа в руках украшенную цветами каску.

Новости
Грибаускайте приструнила пропагандистов росТВ на саммите НАТО

Грибаускайте вызвала восторг обращением к украинцам

Грибаускайте вызвала восторг обращением к украинцам

Скриншот из видео

Пользователи пришли в восторг от слов Грибаускайте. "Склоняю голову перед этой женщиной!", "Даля наш ангел-хранитель", "Она настоящий друг Украины", "Красивая, мудрая, храбрая женщина!", "Красивая и достойная женщина-президент! Ну везет же людям!", "Нам бы такого президента", "Литовцы наши братья", "Это и есть настоящие друзья", – написали в комментариях.

Грибаускайте вызвала восторг обращением к украинцам
Грибаускайте вызвала восторг обращением к украинцам
Грибаускайте вызвала восторг обращением к украинцам
Грибаускайте вызвала восторг обращением к украинцам
Грибаускайте вызвала восторг обращением к украинцам
Грибаускайте вызвала восторг обращением к украинцам

Отметим, события 11-13 января 1991 года стали трагическими в истории Литвы – в столице страны Вильнюсе прошли столкновения между советскими войсками и сторонниками независимости, в которых погибли 15 человек и несколько сотен были ранены.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе саммита с лидерами прибалтийских государств в Вашингтоне президент США Дональд Трамп интересовался украинскими солдатами и оборонным потенциалом украинской армии. Грибаускайте назвала их героями и ярко встала на защиту Украины.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Даля Грибаускайте
Место
Литва
Поделиться в Facebook
14
Комментарии
12
19
Смешно
47
Интересно
1
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Отстала бабушка от европейских трендов, не 14-й год, Против России накручивать в угоду США в Европе уже не модно.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Старая коммуняка нассала лoxлам в уши, они давай вопить "нам бы такого президента!" А сколько гoвна она сделала Литве - пixyй! Главное - чешет складно и чубатому уху дуже приемно
Показать комментарий полностью
Ответить
7
2
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Гриба - одна из самых презренных старых жаб
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Nemo Александр, я не старая, Сашок ;-)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Nemo Александр
Nemo Александр
Кристина Стефанова, а ты, я так понимаю, одна из самых уважаемых старых жаб?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги