"Нам бы такого президента!" Грибаускайте вызвала восторг обращением к украинцам. Видео

Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте мощно обратилась к своему и украинскому народам в рамках благотворительного телемоста "Вместе к победе", посвященному борьбе с российской оккупацией.

Ее речь прозвучала в понедельник, 13 января, в эфире "5 канала" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Сегодня, 13 января, отмечаем очень важную для нас дату. Однако она связана с украинцами, которые в те дни отстаивали нашу свободу вместе с нами. Это была линия фронта за нашу свобода. Сегодня такая же линия проходит через Украину. Нам важно помочь всем, кто борется против агрессии, кто борется за свою свободу, отстаивая Родину. Я рада, что получила подарок непосредственно с линии фронта. Это самый дорогой для меня подарок, который я когда-либо получала. Поздравляю и Литву, и Украину. Желаю, чтобы эта связь никогда не терялась и оставался между нами навсегда. Слава Украине! Слава героям Украины! Слава Литве!" – провозгласила она, держа в руках украшенную цветами каску.

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Грибаускайте вызвала восторг обращением к украинцам Скриншот из видео

Пользователи пришли в восторг от слов Грибаускайте. "Склоняю голову перед этой женщиной!", "Даля – наш ангел-хранитель", "Она – настоящий друг Украины", "Красивая, мудрая, храбрая женщина!", "Красивая и достойная женщина-президент! Ну везет же людям!", "Нам бы такого президента", "Литовцы – наши братья", "Это и есть настоящие друзья", – написали в комментариях.

Отметим, события 11-13 января 1991 года стали трагическими в истории Литвы – в столице страны Вильнюсе прошли столкновения между советскими войсками и сторонниками независимости, в которых погибли 15 человек и несколько сотен были ранены.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе саммита с лидерами прибалтийских государств в Вашингтоне президент США Дональд Трамп интересовался украинскими солдатами и оборонным потенциалом украинской армии. Грибаускайте назвала их героями и ярко встала на защиту Украины.

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