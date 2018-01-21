Напад на українське посольство в Афінах хоча й обійшовся без жертв, тим не менше показав, що загрози для України існують не лише на Сході. Мистецтво війни передбачає не лише застосування бойових дій, але – маніпулювання та розколи серед союзників.

Напад на посольство – це взагалі "класика" для загострення стосунків. Той же постріл з гранатомета на польському консульству в Луцьку, лягав у алгоритм із загострення українсько-польських стосунків.

Щоправда, назвати Грецію чистим союзником України складно. Занадто сильні в Елладі проросійські погляди. Мабуть, найголовніше, що утримує батьківщину демократії від повноцінної підтримки "руського міра", це її членство в Євросоюзі.

Власне перехід від проросійських до антиукраїнських поглядів досить швидкий. Особливо – коли ти радикал, і весь світ сприймається у "чорно-білому" тоні.

Новости Особый ген русского народа

Не зважаючи на те, що формальна Еллада є батьківщиною демократії, в суспільстві досить сильні її крайні прояви – популізм та схильність до масових протестів. Останній раз масові зіткнення між радикальною молоддю та поліцією відбулись два місяці тому. Тому, в Кремлі мабуть вирішили, що розхитати ситуацію буде не складно. Не виключено, що в ці розклади Греція потрапляє і через свою територіальну наближеність до країн екс-Югославії, де Росія або має значну підтримку, або намагається спровокувати нові конфлікти.

Взагалі продукування нових конфліктів – це фішка Кремля. Контрольований Москвою хаос, на думку росіян: а) відвертає увагу від інших проблем; б) дозволить позиціонувати себе як "миротворця"; в) може подробити союзників у таборі ідеологічного противника (тобто, Заходу); г) утвердить серед самих росіян думку про те, що краще жити у злиденному "руському мірє" зразка путінського авторитаризму, ніж у західному суспільстві протесту і добробуту.

Що стосується України, то через значні проросійські настрої у Греції, напад на посольство, на думку Кремля, мав би перенести конфлікт з суспільних настроїв у міждержавні. Тобто, це спроба примусити Україну тиснути на Грецію - з вимогою розслідування, з вимогою безпеки як для посольства, так і для українських громадян. Йдеться про черговий засіб дратування. З подальшою радикалізацією антиукраїнської позиції Греції в ЄС.

Але ще більша небезпека полягає у тому, що напад на наше посольства може спровокувати українських радикальних націоналістів до "атвєтки" всередині нашої країни. Або, якщо провокації не відбудуться, то акції проти греків можуть здійснитись і самими російськими терористами нібито від імені українських націоналістів (або – диверсантів, коли йдеться про окуповані території). Бо місця масового проживання греків в Україні – це донецьке Приазов’я – фактично зона АТО чи наближені до лінії бойового зіткнення населені пункти. З обох сторін. Тому антигрецькі провокації в Україні – це не лише політичне, але й безпекове значення.

Звідси – завдання держави не лише посилити захист українського посольства там, але й захистити грецькі посольство та консульства, пам’ятки та грецькі громади в Україні. Бо якщо це спецоперація Кремля, то вона вимагає і подальшого загострення, а не буде лише одноразовою акцією.