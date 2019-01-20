Грецию охватили масштабные протесты из-за Македонии: подробности, фото и видео

В греческой столице Афинах в воскресенье, 20 января, более 100 тысяч человек вышли на акцию против соглашения с Македонией о ее переименовании.

Как сообщает Ekathimerini, центром демонстрации, которая началась около 14:00 по местному времени, стала площадь Синтагма.

Местные власти, а также церкви и монастыри арендовали десятки автобусов в регионах, чтобы привезти людей со всей страны в столицу.

kathimerini.gr

kathimerini.gr

kathimerini.gr

kathimerini.gr

"Гражданские группы активизировали кампанию в социальных сетях, чтобы привлечь как можно больше демонстрантов", — сказано в сообщении.

kathimerini.gr

При этом на акции не обошлось без провокаций и столкновений с правоохранителями. Несмотря на то, что афинская полиция, как пишет Deutsche Welle, охарактеризовала протест как в целом мирный, ее сотрудники были вынуждены прибегнуть к применению средств охраны порядка.

Демонстранты из рядов националистов пытались попасть к стенам парламента, бросали в копов камни и бутылки с зажигательной смесью. Полиция в ответ применила перцовый газ и дубинки.

kathimerini.gr

В результате действий протестующих минимум десять офицеров получили ранения, передает Protothema.

Копы ответил на действия группы радикально настроенных демонстрантов слезоточивым газом, так как те бросали в них камни, краску и другие предметы.

kathimerini.gr

kathimerini.gr

Полиция также сообщила, что в Афины прибыло в общей сложности 326 автобусов из других частей Греции, при этом организаторы говорят о 3 тысячах.

kathimerini.gr

Новости Грецию накрыли массовые протесты и столкновения

Отмечается, что на улицы люди вышли на призывы правых националистических сил, так как уже в понедельник, 21 января, парламент Греции начнет обсуждение законопроекта о ратификации подписанного летом 2018 года Соглашения о переименовании Республики Македония в Республику Северная Македония.

kathimerini.gr

Законопроект подписал премьер Греции 18 января 2019 года. Ожидается, что его сначала обсудят в комиссиях по обороне и внешней политики парламента, а само голосование состоится 25 января.

kathimerini.gr

kathimerini.gr

Ранее парламент Македонии большинством голосов ратифицировал Соглашение о переименовании страны, а македонский премьер Зоран Заев выразил надежду на то, что в ближайшее время документ будет ратифицирован и греческой стороной, после чего соглашение вступит в силу.

Республику Македония хотят переименовать на Республику Северную Македонию. Спор с Грецией по этому поводу длится с 1991 года, поскольку последняя имеет одноименную провинцию.

kathimerini.gr

Как писал OBOZREVATEL, первый референдум в Македонии о переименовании страны был признан несостоявшимся, поскольку участие в нем приняла лишь 1/3 населения.

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