Грецию накрыл мощнейший ураган: фото и видео бушующей стихии

На Грецию обрушился мощнейший ураган "Ксенофон". В результате пропали без вести три человека. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Об этом заявил губернатор Центральной Греции Костас Бакояннис Facebook."Чрезвычайное положение объявлено в муниципалитетах Лакросс, Мандуди, Лимни, и Агиа Анна. На острове Эвбея исчезли три человека", - написал он.

С последствиями урагана борются полиция и пожарная служба.

Местных жителей в Греции призывают быть осторожными и лишний раз не выходить из дома.

Rythmos

Rythmos

Rythmos

Rythmos

Rythmos

Rythmos

Rythmos

AP

AP

AP

AP

AP

Predicted position of the #Medicane, or Mediterranean hurricane, expected to arrive just south of the Peloponnese in #Greece on Saturday afternoon at 15:00. Wind speeds in seas around Kythera are expected to exceed 9 Beaufort #weather #zorbas #xenophon pic.twitter.com/ftNw4QzKam — ANA-MPA news (@amna_newseng) 28 сентября 2018 г.

#medicane #Zorbas making landfall in Greece! Spectacular tropical structure of the system, with an eye/eyewall and DCO with spiral outflow. Threats for severe winds, torrential rainfall and flash floods and tornadoes! Video: @meteociel pic.twitter.com/AqREZRip4Y — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 29 сентября 2018 г.

More major flooding reported along the track of #Medicane #Zorbas in southern Greece today, Sept 29. Video: Mixalis Papamixail pic.twitter.com/dg6bXOaMb0 — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 29 сентября 2018 г.

