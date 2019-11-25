Греция "ушла" под воду: есть жертвы и масштабные разрушения

В результате проливных дождей и гроз в Греции перевернулась пришвартованная у пирса яхта в городе Антиррио. Находившиеся на ее борту два человека утонули.
Как сообщает Ekathimerini, штормы обрушились на западную Грецию в выходные. Оба погибших были на маленькой парусной лодке, которая перевернулась недалеко от берега.
Из-за непогоды в нескольких регионах страны нарушено транспортное сообщение.
Шторм в Греции
ipop.gr
Как сообщили представители полиции. несколько участков национальной дорожной сети на полуострове Пелопоннес были перекрыты для движения из-за сильных наводнений. Более того, шоссе Афины-Коринф закрыто до сих пор.
В регионе Аттика, куда входят Афины, закрыта все школы, такая же ситуация в Салониках.
Непогода в Греции
ekathimerini.com
Непогода в Греции
ekathimerini.com
🔴 Νεκροί και οι 2 επιβάτες. Πώς έγινε το δυστύχημα #ipopgrhttps://t.co/fKnPKtu16Z— ipop (@ipopgr) 25 ноября 2019 г.
Как писал OBOZREVATEL, в Украине из-за штормовой погоды под воду уходят популярные украинские курорты. В частности это происходит в Херсонской и Запорожской областях.
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