Греция "ушла" под воду: есть жертвы и масштабные разрушения

В результате проливных дождей и гроз в Греции перевернулась пришвартованная у пирса яхта в городе Антиррио. Находившиеся на ее борту два человека утонули.

Как сообщает Ekathimerini, штормы обрушились на западную Грецию в выходные. Оба погибших были на маленькой парусной лодке, которая перевернулась недалеко от берега.

Из-за непогоды в нескольких регионах страны нарушено транспортное сообщение.

Шторм в Греции ipop.gr

Как сообщили представители полиции. несколько участков национальной дорожной сети на полуострове Пелопоннес были перекрыты для движения из-за сильных наводнений. Более того, шоссе Афины-Коринф закрыто до сих пор.

В регионе Аттика, куда входят Афины, закрыта все школы, такая же ситуация в Салониках.

Непогода в Греции ekathimerini.com

Непогода в Греции ekathimerini.com

Как писал OBOZREVATEL, в Украине из-за штормовой погоды под воду уходят популярные украинские курорты. В частности это происходит в Херсонской и Запорожской областях.

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