Ответ Турции: Греция решила изменить отношение к беженцам

Греческие власти решили изменить отношение к мигрантам и выслать тех, которые прибыли к границе с Турцией после 1 марта.

Решение было принято на основе постановление Правительственного совета по иностранным делам и обороне в ответ на действия турецкой стороны, направившей 1000 бойцов спецназа на защиту беженцев, передает Naftemporiki.

Представитель правительства страны Стелиос Пецас заявил, что к беженцам, которые прибыли в марте, будет другое отношение, чем к прибывшим до этого - они не смогут подавать прошение о предоставлении убежища.

dw.com

Пецас добавил, что они могут создать закрытые центры для содержания нелегальных мигрантов, потому что открытые лагеря уже перенасыщены – в них находится более 42 тысяч человек.

Напомним, что Турция направила 1000 бойцов спецназа, чтобы защитить беженцев на границе с Грецией. На такие меры Анкара пошла, чтобы помешать Афинам вытеснять нелегальных мигрантов обратно на территорию Турции.

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция Греции применила спецсредства для сдерживания мигрантов из Турции, которые хлынули после решения Анкары перестать сдерживать их на фоне обострения военного конфликта в Сирии.

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