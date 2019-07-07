Греция досрочно выбирает парламент: кто есть кто и какие шансы

В воскресенье, 7 июля, в Греции начались досрочные парламентские выборы, где лидером является оппозиционная партия "Новая демократия".

Издание Euronews сообщает, что последний опрос показал, что 36% избирателей планируют проголосовать за лидера предвыборной гонки. И лишь 28% отдадут свои голоса правящей партии СИРИЗА.

Согласно данным опроса, 7% поддерживают левоцентристское Движение за перемены KINAL, 5% - Коммунистическую партию, 4% намерены голосовать за неонацистскую партию "Золотой рассвет", 3% поддерживают партию MeRA25 бывшего министра финансов Яниса Варуфакиса и еще 3% - националистическое пророссийское "Греческое решение".

Напомним, что коалиция радикальных левых СИРИЗА победила в январе 2015 года на волне недовольства политикой затягивания поясов, которая проводилась по требованию тройки международных кредиторов.

В мае 2019 года СИРИЗА проиграла выборы в Европарламент, которые премьер-министр Алексис Ципрас называл вотумом доверия его политике. Не получив его, Ципрас решил пойти на досрочные выборы.

Отметим, что ни одно правительство в стране с 2004 года не доработало до конца отведенный конституцией четырехлетний срок. Нынешнее правительство собиралось доработать до очередных выборов в октябре этого года.

Выборы в Греции

Лидеры опросов

Глава партии "Новые демократы" Кириакос Мицотакис обещает новые инвестиции, снижение налогов, рост зарплат и больше полицейских на улицах крупных городов.

С другой стороны, Ципрас и СИРИЗА утверждают, что теперь, наконец-то программа оздоровления может быть реализована: без бремени коалиционных компромиссов с "Независимыми греками". Социалисты утверждают, что лидер оппозиции Мицотакис хочет ввести 7-дневную рабочую неделю и еще больше дерегулировать рынок труда, сократив число госслужащих с помощью политики низкого найма в бюджетную сферу: взамен каждых пяти госслужащих, уходящих на пенсию или в другую сферу деятельности, государство возьмёт на работу лишь одного.

Выборы

Выборы в Греции пройдут по усиленно-пропорциональной системе. 250 мест распределяются по итогам голосования пропорционально полученным партиями на выборах голосам. Дополнительно 50 мест получает партия, набравшая больше голосов избирателей — достаточно разницы даже в один голос, чтобы получить преимущество и "бонус" в 50 мест. Проходной барьер в парламент — 3%.

Подчеркнем, если результаты выборов совпадут с результатами опроса, то "Новая демократия" получит абсолютное большинство с 155 депутатами, при условии, что все эти партии входят в парламент, и со 159 депутатами, если одна из меньших партий не пройдет.

Первые результаты МВД Греции опубликует после 21:00 (аналогичное по Киеву), а около полуночи поступят данные с большинства участков и станет известен победитель.

Избирательные участки, а их в стране 21 тысяча 478, будут открыты с 7 утра до 19 вечера. Добавим, что в Греции с 2019 года право голоса получили все, кому исполняется 17 лет в год выборов.

В случае, если "Новой демократии" не удастся сформировать правительство и последующие переговоры между партиями не принесут результатов, грекам, скорее всего, снова придется идти на выборы в августе этого года.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Греции Прокопис Павлопулос опубликовал указ о роспуске парламента страны и назначении досрочных выборов депутатов.

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