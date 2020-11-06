Экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг потроллила президента США Дональда Трампа из-за его нервозности во время происходящих в стране выборов.

Под твитом Трампа, где тот требует остановить подсчет голосов на избирательных участках, Тунберг слово в слово повторила его фразу.

"Так смешно. Дональд должен поработать над своим гневом, а затем пойти с другом посмотреть старое доброе кино. Остынь, Дональд, остынь!" – написала 17-летняя девушка.

Девушка потроллила Трампа. Грета Тунберг в Twitter

Это отсылка к комментарию Трампа, который он оставил в адрес активистки почти год назад. Тогда он раскритиковал Тунберг за ее позицию в области климата.

"Так смешно. Грета должна поработать над своим гневом, а затем пойти с другом посмотреть старое доброе кино. Остынь, Грета, остынь!" – написал президент в Twitter.

Президент США раскритиковал Тунберг. Дональд Трамп в Twitter

Как писал OBOZREVATEL ранее, шведская экоактвистка Грета Тунберг призвала своих соратников прекратить уличные протесты и продолжить свои климатические акции в интернете.