Взглянем на выступление Греты Тунберг 23 сентября на Генассамблее ООН через призму ретроспективы, чтобы понять: что это было.

Средневековый рыцарский замок. В зале сидят короли, султаны, императоры, шейхи, герцоги, а также епископы, муллы и другие ответственные идеологические работники. Через окна за происходящим наблюдают рыцари, бароны, юристы и третье сословие, – зал не может вместить всех. Трубадуры и глашатаи стоят линиями от трибуны до входов и как на митингах в XIX в. громко повторяют то, что говорят выступающие, чтобы их слышали и за стенами замка.

Юристы подводят к трибуне Грету Тунберг – девочку-подростка из Скандинавии в простой и застиранной одежде. Девочка – несповна розуму, как сказали бы в Украине, и у неё об этом даже справка есть. Эта справка для неё пропуск на данное собрание, которое постановило, что юродивые и блаженные имеют право слова наравне с геями, монахами, танцующими дервишами, йогами, кришнаитами и другими нетрадиционными ораторами.

Грета в красной шапочке и с холщовой сумкой с пирожками через плечо, которые мама и бабушка напекли ей на дорогу. У Греты на плече белая крыса – символ наступающего года, нового 12-летнего цикла по восточному календарю, эпохи перемене и ещё много чего. Белую крысу для Греты выкрали из медицинской лаборатории её школьные друзья – экоактивисты и зоофилы, в хорошем смысле этого слова. Для них эта крыса тоже символ чего-то своего. Самая многочисленная китайская делегация глубоко тронута появлением Белой Крысы, в отличие от некоторых национальных делегаций, у которых она вызывает брезгливость.

Грета произносит речь. "Повсюду выхлопные газы…" – бурные аплодисменты. "Вы украли моё детство и детство моих детей…" – аплодисменты и крики поддержки. "Люди страдают, люди умирают, целые экосистемы разрушаются, мы стоим на пороге массового вымирания, но все, о чем вы может говорить – это деньги и сказки об экономическом росте. Как вы смеете?!" – в зале восторг и аплодисменты. "Вы предатели… Мир просыпается, перемены наступают, хотите вы того или нет!" – бурные аплодисменты переходят в затяжную овацию.

Особенно радуются делегаты из Африки. Их не пугает глобальное потепление – у них и так жарко. Главное, чтобы не похолодало и не было нового ледникового периода. Особо их радует то, что им обещают доплачивать, если они не будут коптить небо заводскими трубами.

Глубокое разочарование на лицах самой многочисленной китайской делегации. Они понимают, куда клонит Грета, но не понимают, почему в такой форме. У делегации РФ сухость во рту – пионеры должны отдать салют, подарить цветы президиуму и свалить, а не трындеть на умняке. Похоже, западные партнёры совсем заигрались в демократию. Путин передаёт по рядам: "Попахивает русофобией". Ряды отвечают: "Попахивает".

На смену Грете на трибуну поднимается гламурный Эммануэль Макрон и столь же эмоционально произносит: "Грета права по сути, но не права в частностях. Правительства Франции и Германии делают всё возможное, чтобы сократить выбросы углекислого газа в местах своей юрисдикции".

Зал понимает, куда клонит Макрон, и с укоризной смотрит на китайскую и российскую делегации. Особенно на российскую. Она в 15 раз меньше китайской, но портит воздух гораздо активней, сжигая ежегодно по два миллиона гектаров тайги без всякой нужды. Подбирается и к тундре. Китайцев понять можно, – их много и всем кушать хочется, а русские лишь отрабатывают тактику "выжженной земли", поскольку решили, что попали в "котёл" и находятся во враждебном окружении.

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Делегация РФ готовится ответить Макрону дружным криком "Русофобия!", но в зал входит Дональд Трамп и объявляют перерыв на кофе. Трамп опоздал и всё пропустил, так как был занят осушением "вашингтонского болота" бюрократии. Грета смотрит в спину Трампу как Ленин на буржуазию, а Марк Цукерберг и другие провайдеры растаскивают её взгляд на мемы и гифки, чтобы продать в Интернете.

Трампу всё это безразлично. Он на своей волне, и пока советники пересказывают ему речь Греты, а также, кто и куда смотрел во время неё, он хлопает в ладоши и объявляет: "Приглашаю всех на бесплатный просмотр фильма "Джокер". Я угощаю. Выбил немного на это денег из фондов Конгресса после двух недель дебатов". Все забывают о СО2, о Грете, о России, и спешат в кинозал, увлекая за собой самую многочисленную китайскую делегацию. Российская делегация уединяется, чтобы обсудить три вопроса: "Джокер" – это руссофобия и новая технология "цветных революций" или что, кто первым пойдёт его смотреть, и каким должен быть ассиметричный ответ Кремля.

Пока Грета таращилась на Трампа от неё сбежала белая крыса и нацарапала на нижней панели стены текст: "Я не знаю за глобальное потепление, но в глобальную революцию вы явно попали. Протесты будут везде. В демократиях будут добиваться того, чтобы демократия была для всех, а не только для избранных. С автократиями, – сами знаете. Не спешите покидать сей мир, скучно в нём точно не будет, обещаю. Просто Белая Крыса".

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