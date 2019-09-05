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5 сентября • обновлено в 08:14
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Greenpeace приписал Крым России: разразился скандал

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Российское отделение международной организации Greenpeace пользуется картой, на какой аннексированный Крым обозначен территорией России.

В частности, речь идет о интерактивной карте пожаров в РФ, передает "Крым.Реалии".

Так, на сайте указано, что организация использует карту некоммерческого интернет-ресурса OpenStreetMap. С ними сотрудничают также десятки всемирно известных компаний и правительственных организаций, в частности Facebook, Wikipedia, Microsoft, Uber, Amazon, BBC, The New York Times и Организация Объединенных Наций.

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Аннексия Крыма

Аннексия Крыма

"Вести"

Журналисты уже обратились в Greenpeace с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ от российского отделения пока не поступил.

Greenpeace приписал Крым России: разразился скандал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети подметили, что площадь бушующих пожаров в российской Сибири территориально похожа на очертания оккупированного Россией Крыма.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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