Greenpeace приписал Крым России: разразился скандал

Российское отделение международной организации Greenpeace пользуется картой, на какой аннексированный Крым обозначен территорией России.

В частности, речь идет о интерактивной карте пожаров в РФ, передает "Крым.Реалии".

Так, на сайте указано, что организация использует карту некоммерческого интернет-ресурса OpenStreetMap. С ними сотрудничают также десятки всемирно известных компаний и правительственных организаций, в частности Facebook, Wikipedia, Microsoft, Uber, Amazon, BBC, The New York Times и Организация Объединенных Наций.

Аннексия Крыма "Вести"

Журналисты уже обратились в Greenpeace с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ от российского отделения пока не поступил.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети подметили, что площадь бушующих пожаров в российской Сибири территориально похожа на очертания оккупированного Россией Крыма.

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