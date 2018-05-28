Как теперь уже стало известно, присутствие Макрона на экономическом форуме в Питере было обусловлено протокольной процедурой, когда главы государств присутствуют при подписании договора, предметом которого являются мероприятиями на миллиарды долларов. В данном случае, речь идет о строительстве завода СПГ на российском Крайнем Севере на берегу Обской Губы, напротив полуострова Ямал, известного своими газовыми месторождениями.

Как известно, развитию торговли именно сжиженным газом препятствует дороговизна инфраструктуры по его сжижению в местах его добычи и доведения до состояния, стандартного в трубопроводном транспорте. Грубо говоря, в одном месте его надо сильно сжать, закачать в танкер, который тоже стоит не дешево, и потом – разжать на терминале потребителя. Будь это иначе, газопроводы существовали бы только от месторождения и до ближайшего судоходного водоема, как это происходит с нефтью. В зависимости от мощности заводов, стоимость их может быть и три, и пять и больше, миллиардов долларов. В этом – главная проблема развития СПГ, но торговля сжиженным газом имеет и свои неоспоримые преимущества. В сжиженном виде газ становится обыкновенным товаром, который потребитель может получать от десятков или сотен поставщиков, выбирая лучшую цену и условия поставки. С трубой такое уже не получится. В отличие от Катара, Штатов или Австралии, которые вышли на этот рынок по собственной инициативе и с желанием заработать денег в конкурентной среде, РФ входит в этот рынок вынужденно и начала это делать в местах, где газопровод просто невозможно проложить, например – в Японию или Китай. Будь воля газовых компаний РФ, они бы тянули трубы аж до Кубы или Аргентины.

В любом случае, в Питере было подписано соглашение российской Новатэк и французской Тотал о совместном строительстве завода. Понятно, что в нынешних условиях такие проекты выбиваются из общей канвы постепенной изоляции взбесившейся бензоколонки, но при всем этом, есть пара моментов, на которые следует обратить внимание и которые вносят в общую картину некоторую ясность.

Заметим, последние крупные проекты, будь то в области энергетики или вообще – инфраструктуры, Московия осуществляет на свои средства. Иностранные участники проектов либо поставляют оборудование или услуги, либо предполагается, что они станут потребителями той же нефти или газа. Оно и понятно, ибо смета подобных строек всегда завышена в разы. Так было с проектом "Северный поток 1" или "Сила Сибири". И немцы и китайцы предлагали построить эти объекты существенно дешевле, но россияне отказались от предложений наотрез. Всем стало понятно, что на самом строительстве выпиливаются огромные средства. Если в РФ это – нормальная и обычная практика, то в Германии можно похоронить свою карьеру, а в Китае – расстреливают за подобные вещи. Поэтому финансирование подобных монстров – забота самой РФ.

Недавний скандал, связанный с утечкой анализа перспектив строительства газопровода "Северный поток – 2", выполненный аналитиком одного из ведущих банков РФ, показал то, что остановит любого инвестора от этих странных игр с российскими стройками. Были опубликованы простые выкладки о том, что при существующей ныне смете (а она всегда растет во время строительства) и при постоянной стопроцентной загрузке газопровода, понадобится около 60 лет для его окупаемости. При этом, в отчете указано, что проект явно убыточен для Газпрома, но крайне прибылен для двух строительных корпораций, возглавляемых личными друзьями Путина, которых считают его карманами. Если отбросить этот криминальный аспект, то 60 лет для энергетики – огромный срок. Тем более, в условиях стремительного изменения ее структуры. Таким образом, происходит опустошение российского бюджета и это – не самый плохой расклад.

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Невероятный фарт, выпавший Московии за ее нищие столетия существования, утилизируется обычными ворами и казнокрадами так, что она даже не успела вынырнуть из нищеты. Трудно себе представить, что могло бы случиться, если бы там не разворовывали бюджет. Денег бы хватило на все и даже оставалось бы на завтра. Возможно, в таком случае не возникло бы идей с кем-то воевать, но если бы эти идеи были бы такими как сегодня, да с таким огромным финансированием, которое мог обеспечить не разворованный бюджет, мы бы имели куда более мощного противника.

И еще один момент не стоит забывать. В отличие от системы трубопроводов и соответственно – вентилей, которые Путин использовал как экономическое и энергетическое оружие, СПГ уже не будет иметь подобного свойства. Российские кампании окажутся на открытом рынке, где им придется работать в среде высокой конкуренции, а этого там не любят и не умеют делать. Любой российский бизнес стремится получить не конкурентные преимущества, что и демонстрировала газовая отрасль РФ, ставшая причиной войн в Грузии, Украине и Сирии. Не было бы возни из-за труб, не было бы и войн. А вот со сжиженным газом эти номера не проходят. Покупатель, в частности, будет учитывать и политические риски.

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Так, именно в этом сегменте торговли, у РФ прямо сейчас возникают проблемы с поставками СПГ в Японию, ибо туда заходят Штаты со своим газом. Кроме того, недавно Китай сделал заявление о восстановлении торгового баланса с Америкой и обязался увеличить закупки штатовских товаров на 200 миллиардов долларов. Говорят, что в основном это будет СПГ, что похоронит потуги Москвы закрепиться на китайском рынке, с этим товаром. Для того, чтобы торговать подобными вещами, надо быть вменяемым и предсказуемым партнером и поставщиком, наподобие приветливого продавца в магазине. Если продавец хамит, обсчитывает и угрожает, покупатель уйдет в другой магазин, да еще и всем расскажет о том, какой ублюдок торгует в этом гадюшнике. И еще, не стоит забывать о том, что в любой момент может выйти пакет санкций, который вынудит Тотал выйти из этого мероприятия, бросив его на полпути. А мы помним, как в РФ выкапывают трубы несостоявшихся газопроводов.

Таким образом, этот проект можно рассматривать с разных точек зрения, но уже очевидно, что даже полная его реализация, не даст Москве нового рычага давления на торговых партнеров, а скорее – наоборот. Поэтому, сохраняем спокойствие и чистим пулемет.