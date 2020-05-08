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8 мая • обновлено в 21:25
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Границы ЕС остаются закрытыми: названа рекомендованная дата

5.9т
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Еврокомиссия рекомендовала государствам, входящим в Шенгенскую зону, поддерживать закрытыми внутренние границы по меньшей мере до 15 июня в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба ЕК, передает "Интерфакс". Там пояснили, что, в то время как некоторые государства предпринимают предварительные шаги по смягчению мер против пандемии, "ситуация остается нестабильной как в Европе, так и во всем мире".

Это, по мнению ЕК, "требует постоянных мер на внешних границах для снижения риска распространения заболевания в результате поездок в ЕС". В Брюсселе полагают, что отмена ограничений на поездки должна быть поэтапной, как это подчеркивается в совместной европейской "дорожной карте" по выходу из режимов сдерживания пандемии.

Границы ЕС остаются закрытыми: названа рекомендованная дата

"Внутренний пограничный контроль необходимо будет постепенно и скоординировано снять, прежде чем ограничения на внешних границах можно будет ослабить на втором этапе", – сообщается в коммюнике ЕК.

Ранее было введено ограничение на несущественные поездки в ЕС до 15 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, первыми странами, которые решатся открыть границы для туристов после пандемии коронавируса, станут наиболее зависящие от пляжного туризма Греция, Италия и Турция. По мнению политолога Дмитрия Абзалова, именно эти страны будут пытаться вернуть туристов как можно раньше.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
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