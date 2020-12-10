Беларусь закрыла границу на выезд для своих граждан, сославшись на COVID-19
В Беларуси временно закрыли границу, запретив выезд из страны через наземные пункты пропуска, в том числе для граждан.
Соответствующее постановление Совета министров было размещено на Национальном правовом портале. Заявляется, что такие ограничения приняты из-за пандемии COVID-19.
"Временно приостановить пересечение Государственной границы Республики Беларусь на выезд из РБ гражданами... а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание", – сказано в документе.
Ограничения будут действовать на:
автодорожных, железнодорожных пунктах пропуска;
речных портах;
пунктах упрощенного пропуска.
Кроме того, иностранцам, прибывающим в Беларусь, нужно будет предоставить справку о негативном тесте на коронавирус. ПЦР-тест необходимо сделать не позднее трех суток до даты пересечения границы.
Выезд из страны разрешили лицам с дипломатическими и служебными паспортами, официальным делегациям, водителям международных перевозок, экипажам воздушных и морских судов, поездным бригадам, в случае командировки и некоторым другим категориям.
Также разрешено выезжать белорусам:
по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника, супруга (супруги);
имеющим вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, – к месту постоянного проживания;
для получения медицинской помощи, при предъявлении документов, подтверждающих цель данной поездки;
работающим на территории иностранного государства, – при предъявлении подтверждающих документов;
для получения образования за границей.
Выезд по вышеперечисленным причинам будет разрешен не чаще одного раза в течение шести месяцев.
Данные нормы вступят в силу через 10 дней после официального опубликования (с 20 декабря).
Добавим, в течение 8 декабря в Беларуси официально зарегистрировали 1 851 пациента с COVID-19, выписали из больниц 2 422. Восемь человек умерли.
По данным властей, за весь период пандемии в стране умерли 1 230 инфицированных. Диагноз "коронавирус" поставили 152 453 пациентам.
Карта распространения коронавируса в мире:
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Беларуси уже четвертый месяц проходят протесты против главы страны Александра Лукашенко. Граждане, поддерживающие оппозицию, отказались признавать результаты выборов. Лукашенко якобы победил с 80,1%.
Голосование состоялось 9 августа. Вечером того же дня после оглашения результатов беларусы вышли на первую акцию протеста.
Людей жестоко разогнали. Применение силы продолжилось и на последующих митингах.
23 сентября состоялась тайная "инаугурация" Лукашенко. После этого США, Канада, Украина и ряд стран ЕС заявили, что церемония является нелегитимной, поскольку результаты выборов были сфальсифицированными.
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