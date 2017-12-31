Грандиозные шоу фейерверков: как мир встречает Новый год

Австралия уже встретила новый 2018-й год грандиозным шоу фейерверков. Около миллиона человек собрались в Сиднее, чтобы встретить праздник под салют.

Видео Daily Mail о том, как фейерверки запустили над мостом Харбор и Оперным театром на момент публикации уже собрало почти 15 тысяч репостов, а количество просмотры приблизилось к миллиону.

Первыми Новый 2018 год в мире встретили жители острова Киритимати, которые входят в состав островов Рождества (Республика Кирибати), а также жители города Нукуалофа (столица Королевства Тонга).

После Австралии празднование отправится в Японию и Китай. После Азии 2018-й встретят в Европе, Африке и Америке.

Последним в 2018-й год войдет американский остров Самоа. Там Новый год наступит тогда, когда в Киеве будет 13:00 1 января. Примечательно, что страна находится лишь за несколько сотен миль от Кирибати.

Больше о традициях и приметах Нового года читайте в материале "Обозревателя"