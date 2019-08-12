Град с теннисный мяч: побережье Испании накрыл мощнейший шторм. Фото и видео

Ночью 12 августа побережье Каталонии в Испании накрыл мощный шторм, который повалил деревья и затопил улицы в населенных пунктах.

Об этом сообщает The Local (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что непогода бушевала на побережье к югу от Барселоны с 4 до 6 часов утра. Больше всего пострадали портовые городки Сиджес, Гарраф, Кастельдефельс и Гава Мар. В аварийные службы поступило более 432 экстренных вызова, связанных с последствиями шторма.

#ProteccioCivil Civil activa l'Alerta del Pla #INUNCAT per les precipitacions intenses al Baix Penedès i al Garraf

(Nota de premsa) https://t.co/Mfs8XaR02m pic.twitter.com/bjiepWRgX2 — Protecció civil (@emergenciescat) August 12, 2019

Les 🌩 es desplacen cap al nord i l'est. A Cunit s'han recollit 54,5 mm en 30 minuts. Vols veure el seu desenvolupament al satèl-lit? pic.twitter.com/HtKjN1tvI3 — Meteocat (@meteocat) August 12, 2019

За полчаса в районе городов Гарраф и Пенеда выпало около 40 литров осадков на квадратный метр. Очевидцы также сообщили о граде размером с теннисный мяч.

Шторм в Испании Соцсети

Шторм в Испании Соцсети

Шторм в Испании Соцсети

Шторм в Испании Соцсети

Шторм в Испании Соцсети

Шторм в Испании Соцсети

Шторм в Испании Скриншот из видео

Шторм в Испании Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Италии оползень накрыл целый город, из-за чего жителей пришлось срочно эвакуировать.

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