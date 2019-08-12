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Град с теннисный мяч: побережье Испании накрыл мощнейший шторм. Фото и видео

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Ночью 12 августа побережье Каталонии в Испании накрыл мощный шторм, который повалил деревья и затопил улицы в населенных пунктах.

Об этом сообщает The Local (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что непогода бушевала на побережье к югу от Барселоны с 4 до 6 часов утра. Больше всего пострадали портовые городки Сиджес, Гарраф, Кастельдефельс и Гава Мар. В аварийные службы поступило более 432 экстренных вызова, связанных с последствиями шторма.

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За полчаса в районе городов Гарраф и Пенеда выпало около 40 литров осадков на квадратный метр. Очевидцы также сообщили о граде размером с теннисный мяч.

Шторм в Испании

Шторм в Испании

Соцсети

Шторм в Испании

Шторм в Испании

Соцсети

Шторм в Испании

Шторм в Испании

Соцсети

Шторм в Испании

Шторм в Испании

Соцсети

Шторм в Испании

Шторм в Испании

Соцсети

Шторм в Испании

Шторм в Испании

Соцсети

Шторм в Испании

Шторм в Испании

Скриншот из видео

Шторм в Испании

Шторм в Испании

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Италии оползень накрыл целый город, из-за чего жителей пришлось срочно эвакуировать.

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Тема
новости мира
Место
Испания
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