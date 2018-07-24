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Аnti-colorados
Аnti-colorados
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Грабежи, насилие и убийства стали обыденностью

3.6т

Из приведенных выше фактов следует то, что Вторая Мировая война, по сути, началась на два года раньше. Начало ей положила Япония и как следует из различных мемуаров, которые публиковали японские военные, в частности, кадровый военный и в последствии – премьер министр Хидеки Тодзё, японцы в этом винили самих американцев за нефтяное эмбарго. В общем, они сочли это эмбарго актом агрессии и решили ударить по военно-морской базе Тихоокеанского флота США. Сама форма оправдания агрессии просто до миллиметров совпадает с тем, что РФ рассказывала при агрессии против Грузии и Украины.

Иногда складывается впечатление, что советники Путина неплохо штудировали труды японских и германских небожителей в той части, где те оправдывали свои агрессивные действия. Кстати, Хидеки Тодзё был признан военным трибуналом военным преступником и казнен. В частности, ему вменялось и развязывание войн. Так что используя цитаты великих исторических персонажей, господам Путину, Медведеву, Шойгу и Лаврову следовало бы знать, в какой петле те закончили свою жизнь. Впрочем, к Тозё мы еще вернемся, но закроем тему Перл Харбора.

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Как мы уже знаем, Япония вела захватнические войны уже 4 года прежде, чем напасть на США. Действительно, Штаты ввели мораторий на поставку в Японию нефти, но сделано это было не просто так. Вашингтон пытался остановить обороты военной машины Японии и действовал инструментом санкций. Нефтяное эмбарго последовало после того, как США предупредили Японию о том, что будут применены жесткие меры, если произойдет вторжение в Индокитай (современный Вьетнам). Японию это не остановило и Хидеки Тодзё был одним из генераторов идеи этого захвата.

То есть, нападение Японии на США было следствием экспансионистской политики Японии, которая сочла попытки США остановить новые захваты – актом агрессии. Такая логика – та же самая калька российских действий сегодня. Москва угрожает "ответом" тем, кто пытается остановить ее захватнические войны. Этих совпадений настолько много, что создается впечатление наличия стандартного алгоритма действий слетевшего с катушек агрессора или наследники внимательно изучают опыт предшественников.

Но мы сузим наш интерес всего до одного эпизода японской войны, который связан все с тем же одиозным персонажем Тодзё. Поскольку он с самой своей юности был кадровым военным, то продвигался вверх по карьерной лестнице именно как офицер, а потом и генерал сухопутных войск. В конце 1935 года он прибыл в Квантунскую армию на должность начальника управления безопасности армии – Кейпейтай. Там он себя проявил решительным и быстрым в решениях руководителем, за что получил прозвище "Бритва". Но интересна сама эта служба, а вернее – ее метаморфозы. Она была создана в конце 19 века, как гибридный аналог британской военной полиции и французской военной жандармерии.

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Структурно и функционально она была похожа на европейские аналоги и занималась поддержанием порядка в военных частях, охраной важных и секретных объектов и вела контрразведку. За все время своего существования, до конца Второй Мировой Войны, Кейпейтай пережила 26 коренных реформ, в результате которых менялась ее структура и расширялись функции. Когда началась активная фаза боевых действий, Кейпейтай взяла на себя роль борьбы с партизанами, зачисток территорий и содержания пленных. Кстати, тот самый отряд 731, где на пленных испытывали образцы химического и бактериологического оружия – был в структуре Кепейтай.

Как нетрудно догадаться, на оккупированных территориях практиковался жесточайший террор. Грабежи, насилие и убийства стали повседневной практикой службы. Одним из самых позорных фактов деятельности службы является угон девушек в армейские публичные дома. Тут еще неизвестно, кто держит пальму первенства по изнасилованиям: красная армия или японская, с ее службой безопасности. Большая часть известных преступлений, совершенных Японией в годы Второй Мировой Войны, исполнена именно Кейпейтай. Чуть позже, кода Япония стала терпеть поражения от США, это примерно с 1942 года, кровожадный и привыкший к человечине зверь стал возвращаться в Японию и те привычки и методы, которые были наработаны на материке, уже применялись к собственным гражданам. Уже сами японцы удивлялись составу службы безопасности, они отмечали, что туда идут работать садисты и социопаты.

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Ну и, конечно, почти неограниченные полномочия подстегивали алчность руководителей Кейпейтай. Известна история наместника Шанхая Сабуро Миуры, который с помощью службы безопасности практически дочиста грабил местное население, а малейшее недовольство подавлялось настолько жестоко, что об этом ходили легенды.

В конце концов, финал Второй Мировой Войны совпал с капитуляцией Японии. С нее все началось и ею все закончилось. Казалось бы, что такое не должно повториться еще раз. Но вот в РФ уже создан свой Кейпейтай с неограниченными полномочиями и без какого-то контроля. Он творит все то же самое: грабит, насилует, убивает, наводит порядки на оккупированных территориях, содержит, пытает и убивает пленных и даже химическое оружие – тоже в его руках.

В общем, если устремить свой взгляд чуть в сторону от общепринятой канвы изложения истории, то можно найти настолько много интересного, что многие события, проходящие перед нашими глазами, обретут новый смысл и укажут направление, в котором они движутся и чем все закончится. Мы постараемся время от времени давать подобную встряску читателям, чтобы не давать сознанию двигаться раз и навсегда проторенными тропами. Как мы теперь видим, это вредно и опасно.

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Вторая мировая войнаВойна
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Источник:defence-line.org
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Савченко Олег
Савченко Олег
Не хочуть московіти вчити історію, тим більше її аналізувати. Що ж почекаємо.
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Tinin Alex
Tinin Alex
Фашик Задроченный... Что опять за набор слов и каких-то статей с хохляцкой википкдии?? Ты хохлов вообще за педиков принимаешь?? Они -селяне, а ты им пишешь умные вещи....Лучше раскажи как в России делают лопаты из рельсовой стали и сажают траву поливом.... Они же тупые - им будет интересно
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= paraschenka
= paraschenka
Чмырить будут и дальше скакунов и даунов заднеприводных из укропии. Кстати слышал ваша оксана ишачко сдохла. Туда вам всем дорога.
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ряшин влад
ряшин влад
Tkachenko Oleg, А у него клиника- он одно и тоже в каждом посте пишет.И самое главное, ему по фигу кто живет в Украине, так же как и в Чечне было- валили всех подряд.
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Tkachenko Oleg
Tkachenko Oleg
= paraschenka, Боишься? Правильно бойся.
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