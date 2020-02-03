Говорили о Крыме и войне с Путиным: Зеленский и Эрдоган провели успешные переговоры в Киеве

Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 3 февраля, провели переговоры в Киеве, обсудив сотрудничество двух стран в его экономическом и политическом аспектах.

Оба лидера отметили, что встреча прошла успешно и подписали ряд двусторонних соглашений. Итоги они подвели на совместной пресс-конференции. Первым выступил Зеленский (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

OBOZREVATEL собрал главные тезисы брифинга.

Зеленский и Эрдоган провели успешные переговоры Цензор.НЕТ

Об ожиданиях после встречи

Президент Украины заявил, что ждет поддержки Турции в проблемных для Киева вопросах.

"Мы поговорили о войне на Донбассе, об аннексии Крыма, о нарушении прав человека на полуострове. Нам важна последовательная поддержка Турции и практические шаги Анкары в этом направлении. Рассчитываем на помощь Анкары в освобождении политзаключенных, в том числе крымских татар, которые находятся в заключении на полуострове и в России", – уточнил он.

О поставках газа через Турцию и зоне свободной торговли

"У нас есть очень амбициозная цель – повысить объем двусторонней торговли до 10 млрд долларов США. Мы договорились дать толчок нашим представителям, которые работают над текстом Соглашения о зоне свободной торговли. Соответствующий сигнал получат и межправительственные комиссии в сфере экономически-торгового сотрудничества. Также активизировали сотрудничество в транспортной сфере. Это касается в том числе интермодальных и паромных перевозок", – рассказал Зеленский.

Президенты обсудили транзит каспийского газа. "Важными для нас являются вопросы диверсификации источников энергоснабжения. Мы обсудили возможность транспортировки каспийского газа по газопроводу через соответствующие коннекторы в Украину", – отметил Зеленский.

Об обмене пленными с "Л/ДНР"

"Второй трэк – это разговор с российской стороной об обмене наших граждан, который находятся в Крыму или на территории РФ. Началась работа, я уверен, что тоже в ближайшее время будут даты и общество увидит списки. Надеемся на поддержку Турции и в этом вопросе", – поделился украинский лидер.

О гюленовских школах в Украине

Зеленский поручил руководству СБУ заняться деятельностью учебных заведений, связанных с организацией оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в попытке переворота 2016 года.

"Мы сегодня долгое время говорили на эту тему, говорили очень подробно. Я знаю, что этот вопрос уже был в повестке дня между Украиной и Турцией. Сегодня я получил очень подробные вещи и факты от президента Эрдогана, есть разные фамилии. Всю эту информацию я уже передал руководителю СБУ, который должен этим вопросом заниматься", – добавил он.

Далее с заявлением выступил Эрдоган.

Об аннексии Крыма

"Мы разделяем виденье современной Украины. Подчеркну еще раз: мы не поддерживаем незаконную аннексию Крыма. Турция полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым", – заявил он.

О поддержке в конфликте с Россией

Эрдоган выразил надежду, что все конфликты будут решены мирным путем согласно международному праву.

"Мы также готовы делать все, чтобы в регионе царил покой. Речь идет и об Украине. В этом вопросе важную роль играет наблюдательная миссия ОБСЕ. Мы полностью поддерживаем Украину!" – добавил он.

Офис президента

О помощи крымским татарам

"Украина – дом для большого количества народов. Мы готовы делать все, чтобы обеспечить их нужды", – пообещал президент Турции.

"Хочу сказать, что порядка пятисот семей мы решили обеспечить жильем. И я сказал об этом министру финансов, и он проведет соответствующие переговоры со своим украинским визави. Будет установлена смета, и полностью построено жилье для этих семей, я в этом уверен", – добавил он.

О конфликте в Сирии

Эрдоган призвал стороны Астанинских и Сочинских договоренностей выполнять свои обязательства.

"К сожалению, этим утром силы режима в том же Идлибе применили воздушный удар, вследствие которого трое гражданских и пятеро военных погибли. Мы не можем с этим мириться. Был дан ответ на такие действия. Сейчас мы и с воздуха и с земли применяем соответствующие меры и продолжим их применять. Я уверяю, что в рамках Астанинских и Сочинских договоренностей все должны выполнять свои обязанности. Мы будем продолжать работать в этом направлении", – сказал Эрдоган.

Также он акцентировал, что Турция продолжает осуществлять меры по расселению беженцев, в первую очередь на территории самой Сирии. "Мы берем территорию 30-40 км вглубь за сирийскую границу и расселим там этих людей", – добавил Эрдоган. По его словам, на первом этапе будет оборудовано 25-30 тыс. единиц временного жилья.

Что подписано

Стороны пришли к ряду соглашений о сотрудничестве между армиями и более тесной торговле. Украина и Турция подписали соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, протокол о воплощении финансовой помощи и соглашение о взаимном признании водительских прав.

Также уполномоченные лица двух государств подписали меморандум о взаимопонимании между Госслужбой Украины по ЧС и Управлением на случай катастроф и чрезвычайных ситуаций МВД Турции о сотрудничестве в сфере предотвращения катастроф и ЧС и ликвидации их последствий.

Помимо этого был подписан меморандум о взаимопонимании касательно переговоров о соглашении о зоне свободной торговли между Министерством развития экономики и сельского хозяйства Украины и Министерством торговли Турецкой Республики.

Руководители соответствующих ведомств подписали соглашение о сотрудничестве архивных служб двух стран.

Украина и Турция подписали ряд соглашений Пресс-служба МВД Украины

Украина и Турция подписали ряд соглашений Пресс-служба МВД Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 февраля, с визитом в Украину прибыл президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Он поприветствовал украинских военных словами "Слава Украине!"

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