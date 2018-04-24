"Готовы к войне": Лукашенко обвинил РФ в разжигании истерии

Российские СМИ целенаправленно разжигают истерию в обществе, которая затрагивает и соседние страны.

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, выступая с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, передают "Белновости".

"Раньше они американцев упрекали, а сейчас сами скатились. Готовы уже с гранатами, пулемётами начать мировую войну. Прежде чем разжигать истерию в обществе, надо 1000 раз подумать, к чему это может привести. Не уподобляйтесь говорящим головам с российских телеканалов", – сказал Лукашенко.

Говоря о положении в мире, он отметил, что ситуация является "взрывоопасной", поскольку Кремль и США делают ставка на силу, в том числе военную, для обеспечения продвижения своих интересов.

"Раздаются голоса о возврате холодной войны, даже – ледяной", – цитируют речь президента.

Напомним, ранее Беларусь пошла на хитрость с Россией и Западом.