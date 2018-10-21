''Готовы к удару'': у Лаврова заговорили о нападении на Беларусь

Посол России в Минске Михаил Бабич заявил, что власти Кремля рассматривают любое военное нападение на Белоруссию, как нападение на РФ.

"Очень важный момент и для белорусских партнеров, и для тех, кто что-то замышляет: нападение на Беларусь, любое в военном плане, будет расценено, как нападение на Россию со всеми вытекающими из этого последствиями", - заявил он в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Посол также назвал планы размещения американской военной базы в Польше тревожным фактором, "которым нельзя пренебрегать".

"У нас действует региональная группировка воинских сил, все компоненты которой необходимы как для обороны, так и для ответного удара", - сказал он.

Он уверяет, что Белоруссия в этом плане "абсолютно защищена" и "может быть абсолютно спокойна".

"Мы - Союзное государство, у нас союзнические отношения, здесь единая военная политика, которая гарантирует абсолютную безопасность для наших граждан", - добавил Бабич.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Путин и Лукашенко озадачили сеть совместным видео. Некоторые пользователи предположили, что оно означает первый шаг к присоединению страны к составу РФ.