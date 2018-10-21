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''Готовы к удару'': у Лаврова заговорили о нападении на Беларусь

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Посол России в Минске Михаил Бабич заявил, что власти Кремля рассматривают любое военное нападение на Белоруссию, как нападение на РФ.

"Очень важный момент и для белорусских партнеров, и для тех, кто что-то замышляет: нападение на Беларусь, любое в военном плане, будет расценено, как нападение на Россию со всеми вытекающими из этого последствиями", - заявил он в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Посол также назвал планы размещения американской военной базы в Польше тревожным фактором, "которым нельзя пренебрегать".

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"У нас действует региональная группировка воинских сил, все компоненты которой необходимы как для обороны, так и для ответного удара", - сказал он.

Он уверяет, что Белоруссия в этом плане "абсолютно защищена" и "может быть абсолютно спокойна".

"Мы - Союзное государство, у нас союзнические отношения, здесь единая военная политика, которая гарантирует абсолютную безопасность для наших граждан", - добавил Бабич.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Путин и Лукашенко озадачили сеть совместным видео. Некоторые пользователи предположили, что оно означает первый шаг к присоединению страны к составу РФ.

Читайте все новости по теме "Российская военная угроза" на OBOZREVATEL.

Тема
Российская военная угроза
Персона
Михаил Бабич
Место
БеларусьМинск
Объект
Россия
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Комментарии
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Кто с мечем к нам придет, тот от меча и погибнет ! Так кто же наконец придет к нам с мечем. ийоб вашу мать !!!
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Міщенко Володимир
Міщенко Володимир
н-да...хрєн ви браття-білоруси тепер з таких"братських"захистних обіймів вирветесь...
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2
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Буравлев Евгений
Буравлев Евгений
"Народне радіо"запитують: чому "у Лаврова заговорили про напад на Бєларусь"? "Народне радіо" відповідає: в РФії скучили за "зеленими чоловічками", давно вже не бачили та і рейтинг президенту час "підправити". От і шукають привід, як їх знову побачити. Але за давнюю російською традицією починають з того, що кричать: "хапайте злодія!"
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4
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