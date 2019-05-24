"Готовы к прямым переговорам": Россия цинично ответила Зеленскому о Донбассе

Россия готова обеспечить "прямой диалог" между украинскими властями и террористами на Донбассе.

Такое циничное заявление сделал представитель страны-агрессора, постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета, сообщает "ФАН". По его словам, новый президент Украины Владимир Зеленский "взял на себя ответственность за управление страной с огромным грузом проблем, накопленных прежними властями".

"Со своей стороны, готовы максимально содействовать активизации прямого диалога между сторонами внутриукраинского конфликта во благо скорейшего достижения мира в братском соседнем государстве", — утверждает он, упорно не признавая участия РФ в войне на Донбассе.

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Владимир Зеленский

Также Лукашевич призвал "повлиять на Киев", чтобы добиться "добросовестного выполнения ими своих обязательств".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский уточнил журналистам, что отрицает возможность ведения переговоров с Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в команде новоназначенного президента Украины заявили о намерении вынести на всеукраинский референдум вопрос о формате переговоров с Россией.

Позже стало известно, что командирам ВСУ поручено узнать у военнослужащих на Донбассе об их отношении к возможным переговорам с террористами "ДНР" и "ЛНР".

В Оперативном командовании "Север" заявили, что проводят служебное расследование по данному факту.

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