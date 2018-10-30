''Готовятся постоянно'': раскрыты планы РФ в ''войне'' с США

Россия постоянно готовится к возможному конфликту с США, но доводить до него пока никто не берется.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал американист Николай Белесков комментируя соответствующее заявление представителя МИД РФ Андрея Белоусова на заседании комитета Генассамблеи ООН, назвав его "пустым".

"Русские пытаются переложить всю вину за уничтожение "ракетного" договора на США, для этого они и пытались протащить соответствующую резолюцию. Это уже можно назвать частью противостояния за позицию европейских стран, в первую очередь за то, на кого ляжет вина за уничтожение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД)", - объясняет американист.

По его словам, это лишь борьба за позицию в Европе, если говорить о подготовке к возможному противостоянию, то переоценивать это заявление не стоит.

"Пока противостояние вокруг соглашения сводится к тому, что каждая из сторон пытается переложить на другого ответственность за уничтожение этого соглашения. Военного водоворота противостояния пока нет, и большой вопрос, вообще будет", - считает Белесков.

При этом он не исключает, что обострение отношений между РФ и США возможно в любой точке мира.

"Риски обострения ситуации является в Сирии, есть в Черном или Балтийском море. Возможности для обострения противостояния есть, но нельзя сказать, что на сегодняшний момент Америка или Россия планомерно принимает шаги, которые являются сознательным желанием обострить ситуацию и нарваться на серьезный конфликт", - сказал Белесков.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, США способны в течение нескольких месяцев после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) создать крылатую ракету наземного базирования средней дальности. России на это ответить нечем.