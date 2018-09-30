Готовятся к войне? В Норвегию перебросили сотни военных из-за угрозы России

В 2019 году Великобритания перебросит 800 военнослужащих на новую военную базу на севере Норвегии. Этот шаг Лондон делает в рамках "стратегии обороны Арктики" от российской угрозы.

Таким образом Лондон отреагирует на активность Москвы в арктическом регионе, которая выросла в последние годы. Об этом заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон в интервью The Telegraph.

В частности, Уильямсон указал, что Россия возобновила работу над военными базами, оставшимися со времен СССР и увеличила активность подводных лодок в регионе до уровня, близкого к временам "холодной войны".

В связи с этим британские власти видят необходимость продемонстрировать свое присутствие в Арктике и защищать свои интересы в этом регионе, отметил глава Минобороны Великобритании.

Кроме британцев на новой военной базе разместятся военнослужащие Норвегии, США и Нидерландов, сказал Уильямсон. В октябре и ноябре будут проведены крупнейшие со времен "холодной войны" военные учения НАТО.

В них примут участие 40 000 солдат и офицеров из 30 стран Альянса и партнеров, а также 130 самолетов, 70 кораблей и более 10 000 транспортных средств. Во время маневров будет отрабатываться сценарий вторжения у берегов Норвегии.

Напомним, весной 2017 года Минобороны РФ сообщало, что восстанавливает сеть полярных аэродромов в Арктике и достраивает военные городки. Москва также заявила о намерении развернуть в Арктике две новые зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". В 2016 году завершилось строительство крупной военной базы "Арктический трилистник" на Земле Франца-Иосифа.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в правительстве Великобритании пожаловались, что российская служба военной разведки подвергла серии кибератак жизненно важную инфраструктуру в стране.