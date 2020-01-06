Готовятся к нападению? Иран поднял по тревоге ракетные войска

Иран привел в повышенную боевую готовность ракетные силы на территории всей страны.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя США.
Источник агентства отметил, что Штатам пока неизвестно, с какой целью иранские власти приняли такие меры: оборонительной или более высокой. Также не сообщается, были ли нацелены иранские ракеты на конкретные объекты.
"Они, очевидно, находятся в состоянии повышенной готовности. Сейчас невозможно определить: находятся они в состоянии обороны или готовятся к нападению. Но мы внимательно за этим следим ", – говорится в сообщении.
Ракеты в Иране
Как писал OBOZREVATEL:
Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак).
Приказ был отдан главой США Дональдом Трампом.По его словам, Сулеймани "причастен к гибели миллионов людей" и его "должны были убрать еще много лет назад".
Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил убийство войсками США генерала с объявлением войны.
После убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада в Иране заявили, что определили 35 целей для ответных ударов по США.
5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны после убийства иранского генерала. Из-за этого НАТО решил провести срочное заседание.
Иран объявил о пятом и последнем этапе сокращения своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
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