Готовятся к нападению? Иран поднял по тревоге ракетные войска

Иран привел в повышенную боевую готовность ракетные силы на территории всей страны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя США.

Источник агентства отметил, что Штатам пока неизвестно, с какой целью иранские власти приняли такие меры: оборонительной или более высокой. Также не сообщается, были ли нацелены иранские ракеты на конкретные объекты.

"Они, очевидно, находятся в состоянии повышенной готовности. Сейчас невозможно определить: находятся они в состоянии обороны или готовятся к нападению. Но мы внимательно за этим следим ", – говорится в сообщении.

Ракеты в Иране

Как писал OBOZREVATEL:

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