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6 января • обновлено в 08:41
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Готовятся к нападению? Иран поднял по тревоге ракетные войска

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Иран привел в повышенную боевую готовность ракетные силы на территории всей страны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя США.

Источник агентства отметил, что Штатам пока неизвестно, с какой целью иранские власти приняли такие меры: оборонительной или более высокой. Также не сообщается, были ли нацелены иранские ракеты на конкретные объекты.

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"Они, очевидно, находятся в состоянии повышенной готовности. Сейчас невозможно определить: находятся они в состоянии обороны или готовятся к нападению. Но мы внимательно за этим следим ", – говорится в сообщении.

Ракеты в Иране

Ракеты в Иране

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Конфликт США и Ирана
Место
Иран
Тег
ракеты
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Они следят. Ну это успокаивает конечно ... Но зачем было создавать эту ситуацию ? Рождественский сюрприз ?
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Они следят. Ну это успокаивает конечно ... Но зачем было создавать эту ситуацию, неужели последить за реакцией ? Юмор по-американски ?
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