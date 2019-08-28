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Готовят заговор против Путина? Появились детали встречи Зеленского и Трампа

1.5т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп во время встречи в Варшаве 1 сентября планируют обсудить вопросы военно-технического сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.

Также затронут вопросы противодействия агрессии РФ в Украине и предстоящий визит главы украинского государства в США. Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах пишет "Униан".

Все детали встречи пока согласовываются сторонами. "Какой будет встреча с Трампом или полноценной, или короткой это будет понятно, исходя из графиков президентов", – рассказал источник.

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Зеленский и Трамп готовят заговор против Путина

Зеленский и Трамп готовят заговор против Путина

"Это те ключевые темы, о которых говорит в рамках своего визита в Украину советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, и которые станут основой для обсуждения в Варшаве", – добавил источник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Лучший заголовок на сегодня))))) Даля Грибаускайте случайно не участвует в заговоре?
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