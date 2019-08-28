Готовят заговор против Путина? Появились детали встречи Зеленского и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп во время встречи в Варшаве 1 сентября планируют обсудить вопросы военно-технического сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.

Также затронут вопросы противодействия агрессии РФ в Украине и предстоящий визит главы украинского государства в США. Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах пишет "Униан".

Все детали встречи пока согласовываются сторонами. "Какой будет встреча с Трампом – или полноценной, или короткой – это будет понятно, исходя из графиков президентов", – рассказал источник.

Зеленский и Трамп готовят заговор против Путина

"Это те ключевые темы, о которых говорит в рамках своего визита в Украину советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, и которые станут основой для обсуждения в Варшаве", – добавил источник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее в Польше заявили, что Зеленский может встретиться с Трампом в рамках церемоний, приуроченных к 80-летию начала Второй мировой войны.

Сам Зеленский заявлял, что планирует встречу с американским президентом в сентябре.

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