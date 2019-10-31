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31 октября • обновлено в 06:13
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Готовят встречу с Путиным? Меркель и Зеленский срочно созвонились из-за Донбасса

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Президент Украины Владимир Зеленский вечером 30 октября провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого они обсудили подготовку к встрече в Нормандском формате.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, глава государства проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе, отметив важность позиции ФРГ в поддержку нашей страны.

Владимир Зеленский и Ангела Меркель

Владимир Зеленский и Ангела Меркель

ВВС

"Ангела Меркель выразила поддержку усилий Украины, направленных на установление мира на Донбассе, и поприветствовала прогресс, достигнутый в вопросе разведения сил и средств в Золотом. Обсуждались перспективы разведения вблизи Петровского – по истечении семи дней тишины", – сказано в сообщении.

Отмечается, что стороны также обсудили вопрос транзита российского газа по территории Украины, в частности в связи с трехсторонними газовыми консультациями Украина – ЕС – РФ, которые состоялись 28 октября в Брюсселе. Собеседники согласились с необходимостью усиления взаимодействия в этом направлении.

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Темы
Отвод войск на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Персоны
Ангела Меркель Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
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