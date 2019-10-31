Готовят встречу с Путиным? Меркель и Зеленский срочно созвонились из-за Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 30 октября провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого они обсудили подготовку к встрече в Нормандском формате.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, глава государства проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе, отметив важность позиции ФРГ в поддержку нашей страны.

Владимир Зеленский и Ангела Меркель ВВС

"Ангела Меркель выразила поддержку усилий Украины, направленных на установление мира на Донбассе, и поприветствовала прогресс, достигнутый в вопросе разведения сил и средств в Золотом. Обсуждались перспективы разведения вблизи Петровского – по истечении семи дней тишины", – сказано в сообщении.

Отмечается, что стороны также обсудили вопрос транзита российского газа по территории Украины, в частности в связи с трехсторонними газовыми консультациями Украина – ЕС – РФ, которые состоялись 28 октября в Брюсселе. Собеседники согласились с необходимостью усиления взаимодействия в этом направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, общаясь с журналистами в Мариуполе, заявил, что украинская сторона 29 октября начала отвод войск в населенном пункте Золотое на Донбассе.

Однако в штабе ООС сначала опровергли слова Пристайко о начале разведения войск в Золотом на Донбассе, сообщив о новых нарушениях режима прекращения огня со стороны террористов.

Позже штаб ООС все же опубликовал официальное подтверждение начала отвода войск вблизи Золотого. Также появилось уточнение о том, что обстрел, о котором сообщалось накануне, якобы состоялся не в зоне разведения сил и средств.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!