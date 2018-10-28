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Готовится к войне? Путин стащил к границам Евросоюза новейшее вооружение

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Министерство обороны России разместило новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы "Самарканд" на стратегических направлениях.

Как передает "Интерфакс", комплексы размещены в Калининграде, Беларуси, Приморском и Краснодарском краях.

"В России развернуто как минимум 13 комплексов РЭБ "Самарканд-У", "Самарканд СУ-ПРД-К2", "Самарканд ПУ-ПРД-Д". Они размещаются в Архангельской, Калининградской, Московской, Мурманской, Нижегородской областях, Краснодарском и Приморском крае, Еврейской автономной области и в Беларуси", - сказано в сообщении.

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Из материалов портала госзакупок также стало известно, что комплексы дислоцированы в том числе на объектах Военно-морского флота России.

В сообщении, размещенном на сайте Минобороны, указывается, что "в 2017 году на вооружение службы радиоэлектронной борьбы Северного флота поступили новейшие комплексы "Свет" и "Самарканд".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия в ООН публично объявила о том, что готовится к войне с США.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Олег Пикетов
Олег Пикетов
Оно стянуло новейшие надувные ребы и скрепы ,ракетки и танкетки , важно надувает щечки на лабутенах и офигительных штанах . Сиё ж система обороны :-)))
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Абоз, за шо вам платят грошы мэрыканских налогоплательщиков? Разве РЭБ это вооружение? Этож средства обороны. Ну написали бы шо Россия стянула 150 подводно буряццких аэрокосмических конных дивизий, тогда да, все бы в йевроппе продристались очень жидко.
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Daks Viktor
Daks Viktor
🤡 🤡 клоуни рюцькі...
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