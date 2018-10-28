Готовится к войне? Путин стащил к границам Евросоюза новейшее вооружение

Министерство обороны России разместило новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы "Самарканд" на стратегических направлениях.

Как передает "Интерфакс", комплексы размещены в Калининграде, Беларуси, Приморском и Краснодарском краях.

"В России развернуто как минимум 13 комплексов РЭБ "Самарканд-У", "Самарканд СУ-ПРД-К2", "Самарканд ПУ-ПРД-Д". Они размещаются в Архангельской, Калининградской, Московской, Мурманской, Нижегородской областях, Краснодарском и Приморском крае, Еврейской автономной области и в Беларуси", - сказано в сообщении.

Из материалов портала госзакупок также стало известно, что комплексы дислоцированы в том числе на объектах Военно-морского флота России.

В сообщении, размещенном на сайте Минобороны, указывается, что "в 2017 году на вооружение службы радиоэлектронной борьбы Северного флота поступили новейшие комплексы "Свет" и "Самарканд".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия в ООН публично объявила о том, что готовится к войне с США.