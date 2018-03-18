Готовит ракетный удар? В Европе назвали первую жертву КНДР

Немецкая разведка предупредила депутатов Бундестага о возможности нанесения КНДР ракетного удара по Германии.

Об этом пишет Bild, ссылаясь на собственные источники. При этом отмечается, что под ударом могут оказаться и другие европейские государства.

Замглавы Федеральной разведывательной службы Германии Оле Диль заявил, что сейчас ракеты КНДР "могут достигнуть Европы и Германии".

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Он подчеркнул, что лидер КНДР Ким Чен Ын в состоянии оснастить свои межконтинентальные ракеты ядерными боеголовками.

При этом представитель разведки отметил, что недавние переговоры между КНДР и Южной Кореей свидетельствуют о разрядке обстановки на Корейском полуострове.

Как писал "Обозреватель", КНДР заговорила о войне после нового санкционного удара США.