Готовит ракетный удар? В Европе назвали первую жертву КНДР

Немецкая разведка предупредила депутатов Бундестага о возможности нанесения КНДР ракетного удара по Германии.
Об этом пишет Bild, ссылаясь на собственные источники. При этом отмечается, что под ударом могут оказаться и другие европейские государства.
Замглавы Федеральной разведывательной службы Германии Оле Диль заявил, что сейчас ракеты КНДР "могут достигнуть Европы и Германии".
Он подчеркнул, что лидер КНДР Ким Чен Ын в состоянии оснастить свои межконтинентальные ракеты ядерными боеголовками.
При этом представитель разведки отметил, что недавние переговоры между КНДР и Южной Кореей свидетельствуют о разрядке обстановки на Корейском полуострове.
Как писал "Обозреватель", КНДР заговорила о войне после нового санкционного удара США.