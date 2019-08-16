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Готовит "маленькую победоносную войну?" Названы два сценария Путина по Украине

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Масштабное наступление России на Украину остается маловероятным, так как для президента РФ Владимира Путина более выгодно установления влияния невоенным путем или же небольшой конфликт.

Такое мнение в комментарии "Апострофу" высказал главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин. Он обратил внимание на то, что на оккупированной территории Луганской области увеличилось количество тяжелого вооружения.

При этом ранее Россия создавала у украинских границ группировку войск перед началом аннексии Крыма и развязыванием гибридной войны на Донбассе

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"Несмотря на то, что с решением "украинского вопроса" в Кремле подгорает, там трезво расценивают высокие шансы на реализацию собственного сценария со снятием санкций, признанием аннексии Крыма и возврата ОРДЛО в состав Украины на условиях Москвы исключительно дипломатическим путем", – отметил Карин.

При этом сценарии Россия, по его мнению, будет использовать как основные гибридные инструменты для вмешательства в ситуацию внутри страны.

"С оглядкой, опять же, на подгорание с "украинским вопросом" и резким падением рейтинга Путина в РФ, ему может быть понадобиться маленькая победоносная война.

Вся территория Украины им не нужна. Вопрос не в том, как ее захватить, а на какие средства содержать и какими силами контролировать", – добавил журналист.

Он считает, что "маленькая победоносная война" может сделать Украину сговорчивее, а также вселить веру россиянам "в великого полководца".

"В данном случае более идеального плацдарма, чем милитаризированные ОРДЛО, нет. Плюс, небольшое "плечо подскока" для усиления и подкрепления ударного кулака через украинско-российскую границу, где уже сосредоточено достаточное количество российских войск", – предположил Карин.

Владимир Путин

Владимир Путин

Кореспондент

Как писал OBOZREVATEL, в новом отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ говорится о том, что на оккупированной Луганщине зафиксированы десятки систем залпового огня "Град", самоходные гаубицы и другое запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Из-за этого Минобороны Украины созвало срочное совещание.

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Темы
Российская военная угроза Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Путин Юрий Карин
Место
Украина
Тег
военная техника
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