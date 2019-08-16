Готовит "маленькую победоносную войну?" Названы два сценария Путина по Украине

Масштабное наступление России на Украину остается маловероятным, так как для президента РФ Владимира Путина более выгодно установления влияния невоенным путем или же небольшой конфликт.

Такое мнение в комментарии "Апострофу" высказал главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин. Он обратил внимание на то, что на оккупированной территории Луганской области увеличилось количество тяжелого вооружения.

При этом ранее Россия создавала у украинских границ группировку войск перед началом аннексии Крыма и развязыванием гибридной войны на Донбассе

"Несмотря на то, что с решением "украинского вопроса" в Кремле подгорает, там трезво расценивают высокие шансы на реализацию собственного сценария со снятием санкций, признанием аннексии Крыма и возврата ОРДЛО в состав Украины на условиях Москвы исключительно дипломатическим путем", – отметил Карин.

При этом сценарии Россия, по его мнению, будет использовать как основные гибридные инструменты для вмешательства в ситуацию внутри страны.

"С оглядкой, опять же, на подгорание с "украинским вопросом" и резким падением рейтинга Путина в РФ, ему может быть понадобиться маленькая победоносная война.

Вся территория Украины им не нужна. Вопрос не в том, как ее захватить, а на какие средства содержать и какими силами контролировать", – добавил журналист.

Он считает, что "маленькая победоносная война" может сделать Украину сговорчивее, а также вселить веру россиянам "в великого полководца".

"В данном случае более идеального плацдарма, чем милитаризированные ОРДЛО, нет. Плюс, небольшое "плечо подскока" для усиления и подкрепления ударного кулака через украинско-российскую границу, где уже сосредоточено достаточное количество российских войск", – предположил Карин.

Владимир Путин Кореспондент

Как писал OBOZREVATEL, в новом отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ говорится о том, что на оккупированной Луганщине зафиксированы десятки систем залпового огня "Град", самоходные гаубицы и другое запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Из-за этого Минобороны Украины созвало срочное совещание.

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