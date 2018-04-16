Готовит к "сделке": Портников пояснил, как Трамп переигрывает Путина

Введение США новых антироссийских санкций за действие РФ в Сирии создаст для Кремля условия, выходом из которых может быть лишь безоговорочная капитуляция перед цивилизованным миром.

Данное мнение высказал в колонке на "Эспрессо" известный журналист и публицист Виталий Портников, который указал на то, что таким образом, в российско-американских отношениях возникают сразу несколько санкционных пакетов.

"Один – в связи с нападением России на Украину и оккупацией Крыма и Донбасса. Другой – из-за вмешательства Москвы в президентские выборы в Соединенных Штатах. Третий – из-за действий Москвы в Сирии", – пояснил он.

Журналист отметил, что США таким образом подводят Москву для "сделки", о которой так любит говорить президент Дональд Трамп.

"Но что такое "сделка" в условиях системного воздействия нескольких различных санкционных пакетов? Это – капитуляция. Единственное спасение для России – капитуляция Путина перед цивилизованным миром. Полная и безоговорочная", – подчеркнул Портников.

По его словам, несмотря на это, Путин будет лишь мстить в ответ, собираясь ответить на санкции Вашингтона "зеркальными" мерами.

"Никаких реалистичных выводов из ситуации, которая сложилась в связи с санкционной войной, Путин делать не хочет. А, может быть, он более просто не способен к реалистичному осмыслению последствий войны санкций и неминуемой изоляции России", – считает автор.

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Исходя из этого, уверен Портников, российской политической, военной и предпринимательской элите придется выбирать между устранением Путина и его замены политиком, способным подписать капитуляцию перед Западом, либо саморазрушением собственного государства.

"А другой России, которую можно было бы также успешно и безнаказанно обворовывать, у этих людей просто нет", – заключил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Портников рассказал, как закончатся отношения США и России.