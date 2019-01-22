|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Готовили провокацию: в Сирии всплыли ''украинские'' контейнеры с ртутью

6.4тЧитать материал на украинском

В Сирии обнаружили контейнеры с токсическим веществом, якобы принадлежащие Украине, которые могли быть частью готовящейся провокации.

Соответствующие снимки были опубликованы в Facebook руководителем группы "Информационное сопротивление" Дмитрием Тымчуком. (Чтобы посмотреть фото, доскрольте новость до конца).

"По предварительной оценке украинских военных специалистов, по внешнему виду указанные предметы напоминают контейнеры для транспортировки и хранения урана (возможно ртути)", – написал он.

Новости
Война всех против всех: озвучен прогноз по планам России в Сирии
Готовили провокацию: в Сирии всплыли ''украинские'' контейнеры с ртутью

Facebook Дмитрий Тымчук

Готовили провокацию: в Сирии всплыли ''украинские'' контейнеры с ртутью

Facebook Дмитрий Тымчук

Готовили провокацию: в Сирии всплыли ''украинские'' контейнеры с ртутью

Facebook Дмитрий Тымчук

При этом, подметил Тымчук, эксперты однозначно утверждают, что эти предметы являются продуктом кустарного производства, хотя и похожи на произведенные промышленным путем.

"Указанные на контейнерах маркировка и надписи в Украине не используются", – подчеркнул он.

Дмитрий Тымчук

Дмитрий Тымчук

informator.news

По предположениям Тымчука, неустановленными лицами может подготавливаться провокация с целью дискредитации Украины и высших должностных лиц нашего государства в связи с предстоящими выборами президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский генерал рассекретил тайное "оружие" Кремля, используемое по всему миру.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персона
Дмитрий Тымчук
Место
Сирия
Поделиться в Facebook
10
Комментарии
29
13
Смешно
10
Интересно
4
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
эх хохлы хохлы
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Белый господин
Белый господин
Промышленность на Украине разрушена, поэтому и клепают самопал.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кацапу хоть на голову натяни этот контейнер - чмо ватное будет верещать про Украину!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги