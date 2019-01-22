Готовили провокацию: в Сирии всплыли ''украинские'' контейнеры с ртутью

В Сирии обнаружили контейнеры с токсическим веществом, якобы принадлежащие Украине, которые могли быть частью готовящейся провокации.

Соответствующие снимки были опубликованы в Facebook руководителем группы "Информационное сопротивление" Дмитрием Тымчуком. (Чтобы посмотреть фото, доскрольте новость до конца).

"По предварительной оценке украинских военных специалистов, по внешнему виду указанные предметы напоминают контейнеры для транспортировки и хранения урана (возможно ртути)", – написал он.

Facebook Дмитрий Тымчук

Facebook Дмитрий Тымчук

Facebook Дмитрий Тымчук

При этом, подметил Тымчук, эксперты однозначно утверждают, что эти предметы являются продуктом кустарного производства, хотя и похожи на произведенные промышленным путем.

"Указанные на контейнерах маркировка и надписи в Украине не используются", – подчеркнул он.

Дмитрий Тымчук informator.news

По предположениям Тымчука, неустановленными лицами может подготавливаться провокация с целью дискредитации Украины и высших должностных лиц нашего государства в связи с предстоящими выборами президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский генерал рассекретил тайное "оружие" Кремля, используемое по всему миру.

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