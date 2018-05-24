"Готов снести власть": сбежавший в РФ соратник Януковича вызвался участвовать в украинских выборах

Экс-член Партии регионов Владимир Олейник, который сбежал в Россию, заявил о том, что готов участвовать в предстоящих выборах в Украине (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Целью своего выдвижения коллаборант назвал свержение действующей законной власти государства. Самоуверенное заявление с угрозами он сделал в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Я готов участвовать в выборах будущих, но сейчас — взять всю ответственность для того, чтобы возглавить те политические силы, которые снесут эту власть. Она сама не уйдет, надо подымать людей", — заявил перебежчик, пытаясь призвать своих пророссийских единомышленников к государственному перевороту в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олейник заявил, что готов идти в военкомат, чтобы защищать Донбасс от украинской армии.