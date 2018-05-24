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"Готов снести власть": сбежавший в РФ соратник Януковича вызвался участвовать в украинских выборах

10.4тЧитать новость на украинском

Экс-член Партии регионов Владимир Олейник, который сбежал в Россию, заявил о том, что готов участвовать в предстоящих выборах в Украине (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Целью своего выдвижения коллаборант назвал свержение действующей законной власти государства. Самоуверенное заявление с угрозами он сделал в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Я готов участвовать в выборах будущих, но сейчас — взять всю ответственность для того, чтобы возглавить те политические силы, которые снесут эту власть. Она сама не уйдет, надо подымать людей", — заявил перебежчик, пытаясь призвать своих пророссийских единомышленников к государственному перевороту в Украине.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олейник заявил, что готов идти в военкомат, чтобы защищать Донбасс от украинской армии.

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Темы
Выборы президента Украины 2019российская пропаганда
Персона
Владимир Олейник
Место
Россия
Объект
Партия регионов
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