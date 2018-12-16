''Готов отправить авианосец'': Цимбалюк рассказал, как Путин ''спасает'' россиян в мире

Пафосные заявления президента России Владимира Путина о том, что он готов защищать россиян в любых уголках мира, практически всегда означают угрозы военного вторжения в чужие страны.

Однако, к счастью, армия страны-агрессора не всегда обладает достаточными средствами для этого. Поэтому Путин не может себе позволить реализовать украинский сценарий где угодно. Такое мнение выразил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Владимир Путин Скриншот видео

"Владимир Владимирович готов был бы отправить и авианосец для того, чтобы спасти какого-нибудь россиянина из лап супостата. Но, к счастью или к сожалению, у России авианосцев нету, а авианесущий крейскер "Адмирал Кузнецов", он же "Кузя", находится на ремонте. Но уровень амбиций вы можете оценить", — с сарказмом подчеркнул он, параллельно высмеяв скандально известное российское судно, которое опозорило армию РФ на весь мир.

Роман Цимбалюк Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк жестко обстебал возмущения России по поводу растущего количества "русофобов" в мире. Он отметил, что к ним страна-агрессор автоматически относит всех тех, кто оказывает сопротивление ее оккупации. Таким образом, в категорию "русофобов" попадают все те страны, которых сама же Россия назначила своими врагами.

Также он подчеркнул, что после 2014 года Украина должна всегда быть готова себя защитить. Ведь Путин не скупится на отправке в чужую страну своих оккупантов и верениц военной техники. При этом он лицемерно лжет мировому сообществу, что не имеет никакого отношения к поддержке террористов на Донбассе.