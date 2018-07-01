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"Готов говорить с Путиным": советник Трампа прокомментировал скандал с Крымом

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Уклончивый ответ президента США Дональда Трампа на вопрос о том, признают ли в США Крым в составе России, не является позицией страны.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, передает Радио Свобода. Так, Трамп, отвечая журналисту на вопрос о принадлежности Крыма, сказал: "Посмотрим".

В свою очередь Болтон сомневается, что именно президент США имел ввиду, однако подчеркнул, что у них "разные позиции по поводу Украины".

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"Я не знаю, он ли вообще сказал это. Я думаю, президент часто говорит "мы посмотрим", чтобы показать, что он готов вести переговоры с иностранными лидерами по широкому кругу вопросов и услышать их позиции. Президент Путин достаточно четко выразил свою позицию в этом вопросе. Я отвечу - нам придется согласиться, что мы имеем разные позиции по поводу Украины", - сказал он.

Также Болтон добавил, что политику проводит не он, а президент США.

Как писал OBOZREVATEL, украинцы переполошились из-за слов Трампа о Крыме.

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Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Персона
Дональд Трамп
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Русский Солдат
Русский Солдат
Поздно говорить с Путиным. Теперь вам придется слушать то, что он скажет. Слушать и выполнять.
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Ivan Rus
Ivan Rus
Умойтесь, хохлы, наши выиграли
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3
Ivan Rus
Ivan Rus
Умойтесь, хохлы, наши выиграли
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