ГосСМИ Беларуси показали провокаторов протестов из России. Видео

Провокаторами протестов в Беларуси госСМИ страны назвали россиян. (reuters)
В Беларуси показали на видео якобы провокаторов протестов, которые вспыхнули после выборов президента 9 августа. Некоторые из задержанных – парни в татуировках с нацистской символикой – оказались россиянами.
Примечательно, что ролик с их признаниями распространило крупнейшее государственное информационное агентство страны "Белта" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
В частности, на кадрах видны несколько парней и мужчин, которые стоят на коленях у забора или лежат, скрутившись на земле. У многих, помимо ран, на теле заметны различные татуировки.
"Начнем из боксерчика", – слышен на видео комментарий того, кто проводит допрос.
Задержанные провокаторы протестов в Беларуси (Белта)
В ходе него на камеру задержанные заявили, что они – жители России и приехали в Беларусь на днях – "в туристических целях". Некоторые признались, что имеют за плечами несколько судимостей.
Задержанными оказались парни в татуировках с нацистской символикой (Белта)
Отметим, что, по данным МВД Беларуси на утро 11 августа, в ходе протестов было задержано около 3000 человек. Из них около тысячи – в Минске и более двух – в других регионах республики. Как известно, в целом протесты прошли в 33 городах страны.
Некоторые из задержанных признались в наличии судимостей (Белта)
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Минске и других городах Беларуси после объявления первых результатов экзит-полов президентских выборов 9 августа начались массовые протесты. 10 августа акции продолжились новыми митингами и задержаниями.
Во вторую ночь протестов столкновения по всей стране были более ожесточенными и продолжались около семи часов. На улицы вышло протестующих не меньше, чем в первый день. Силовики активно использовали дубинки, светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули, к разгону граждан присоединились военные и спецназ.