ГосСМИ Беларуси показали провокаторов протестов из России. Видео

В Беларуси показали на видео якобы провокаторов протестов, которые вспыхнули после выборов президента 9 августа. Некоторые из задержанных – парни в татуировках с нацистской символикой – оказались россиянами.

Примечательно, что ролик с их признаниями распространило крупнейшее государственное информационное агентство страны "Белта" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В частности, на кадрах видны несколько парней и мужчин, которые стоят на коленях у забора или лежат, скрутившись на земле. У многих, помимо ран, на теле заметны различные татуировки.

"Начнем из боксерчика", – слышен на видео комментарий того, кто проводит допрос.

Задержанные провокаторы протестов в Беларуси (Белта)

В ходе него на камеру задержанные заявили, что они – жители России и приехали в Беларусь на днях – "в туристических целях". Некоторые признались, что имеют за плечами несколько судимостей.

Задержанными оказались парни в татуировках с нацистской символикой (Белта)

Отметим, что, по данным МВД Беларуси на утро 11 августа, в ходе протестов было задержано около 3000 человек. Из них около тысячи – в Минске и более двух – в других регионах республики. Как известно, в целом протесты прошли в 33 городах страны.

Некоторые из задержанных признались в наличии судимостей (Белта)

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