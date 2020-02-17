"Господи, какой кошмар!" Портрет Лукашенко в лифте удивил белорусов. Смешное видео

Белорусские блогеры вдохновились пранком с портретами глав государств в жилых домах и сделали такой же на свой манер – повесили в лифте одной из минских многоэтажек портрет президента Александра Лукашенко.

При этом под потолком традиционно установили видеокамеру, которая записала реакцию жильцов. Соответствующее видео опубликовал YouTube-канал "Усы Лукашенко" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Авторы розыгрыша подчеркнули, что изображение президента в школах и других госучреждениях – это нормальная практика для их страны. Поэтому они решили посмотреть, как отреагируют люди на подобное в их доме.

Портрет Лукашенко в лифте рассмешил белорусов

Так, увидев "президента в лифте" несколько человек начинали смеяться и фотографировать портрет, другие же с досадой восклицали: "Господи!" и "Кошмар какой!".

"Сердце остановится!" – признался один из жильцов.

Реакция белорусов на портрет Лукашенко в лифте YouTube-канал Усы Лукашенко

Некоторые начали проверять, каким образом прикреплен портрет и насколько прочно. А дети, например, дотрагивались до изображения Лукашенко и гладили "его усы".

Реакция белорусов на портрет Лукашенко в лифте YouTube-канал Усы Лукашенко

"Как можно вешать в лифте картину, это же не дом!?" – удивленно спросила маленькая девочка.

Примечательно также, что несколько человек, увидев портрет и издав изумленное восклицание, начинали оглядываться и, заметив видеокамеру, просто замолкали.

Реакция белорусов на портрет Лукашенко в лифте YouTube-канал Усы Лукашенко

При этом отметим, что по сравнению с подобными розыгрышами россиян и украинцев, реакция белорусов на портрет президента в лифте была более сдержанной.

Реакция белорусов на портрет Лукашенко в лифте YouTube-канал Усы Лукашенко

Реакция белорусов на портрет Лукашенко в лифте YouTube-канал Усы Лукашенко

Реакция белорусов на портрет Лукашенко в лифте YouTube-канал Усы Лукашенко

Реакция белорусов на портрет Лукашенко в лифте YouTube-канал Усы Лукашенко

Реакция белорусов на портрет Лукашенко в лифте YouTube-канал Усы Лукашенко

Реакция белорусов на портрет Лукашенко в лифте YouTube-канал Усы Лукашенко

Как сообщал OBOZREVATEL:

В лифте одной из многоэтажек Москвы российский пранкер повесил огромный портрет президента РФ Владимира Путина. Реакция жителей на такой "сюрприз" развеселила пользователей сети.

Украинцев разыграли, разместив в лифте жилой многоэтажки портрет президента Украины Владимира Зеленского. Реакция была разной, но в целом положительной, в отличии от подобного пранка в России.

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