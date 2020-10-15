Госдеп США выразил решительную поддержку народу Беларуси
Глава Государственного департамента США Майк Помпео заявил о решительной поддержке белорусского народа в его стремлении избавиться от режима Александра Лукашенко.
Как сообщает "Укринформ", Помпео выступил с заявлением в Вашингтоне, в котором отметил, что белорусы продолжают требовать ответственности для лидеров страны из-за подавления демократии.
Он напомнил, что США вместе с союзниками из Евросоюза и Канадой применили санкции против лиц, ответственных за фальсификацию выборов и разгон мирных демонстраций в Беларуси.
"Мы также повторяем наше требование немедленно освободить гражданина США Виталия Шклярова", – подчеркнул глава Госдепа.
Напомним, 10 октября Лукашенко впервые сел за стол переговоров с арестованными лидерами протеста, среди которых был и политтехнолог Виталий Шкляров.
Как сообщал OBOZREVATEL:
"Инаугурация" Лукашенко 23 сентября прошла без объявления и телетрансляции. Дата церемонии до последнего держалась в тайне, о ней не знали даже члены белорусского правительства.
В Минске перекрыли центральные улицы, сковав столицу Беларуси пробками.
Белорусские оппозиционеры осудили тайную "инаугурацию" Лукашенко и вышли на массовые протесты по всей стране.
Не обошлось без силовых методов разгона, водометов и раненых активистов. Сотни человек были задержаны.
США, Канада, Украина и ряд стран ЕС заявили, что тайная "инаугурация" Лукашенко является нелегитимной, поскольку результаты выборов были сфальсифицированными.
Кроме того, в ЕС заявили, что вынуждены пересмотреть отношения с официальным Минском, поскольку действия Лукашенко не направлены на решение кризиса в Беларуси.
Большинство стран мира не признали легитимность незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко.