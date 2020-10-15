Госдеп США выразил решительную поддержку народу Беларуси

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Мир
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  • Майк Помпео отметил, что белорусы продолжают требовать ответственности для лидеров страны из-за подавления демократии

  • Он напомнил о санкциях против лиц, ответственных за фальсификацию выборов и разгон мирных демонстраций в Беларуси

  • Также глава Госдепа повторил требование немедленно освободить гражданина США Виталия Шклярова

Помпео заявил о поддержке белорусского народа

Глава Государственного департамента США Майк Помпео заявил о решительной поддержке белорусского народа в его стремлении избавиться от режима Александра Лукашенко.

Как сообщает "Укринформ", Помпео выступил с заявлением в Вашингтоне, в котором отметил, что белорусы продолжают требовать ответственности для лидеров страны из-за подавления демократии.

Он напомнил, что США вместе с союзниками из Евросоюза и Канадой применили санкции против лиц, ответственных за фальсификацию выборов и разгон мирных демонстраций в Беларуси.

"Мы также повторяем наше требование немедленно освободить гражданина США Виталия Шклярова", – подчеркнул глава Госдепа.

Напомним, 10 октября Лукашенко впервые сел за стол переговоров с арестованными лидерами протеста, среди которых был и политтехнолог Виталий Шкляров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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