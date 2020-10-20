Госдеп США потребовал, чтобы Россия вернула Украине Крым

Кирилл Лютый Мир 20:03, 20.10.2020 Обновлено: 20:11, 20.10.2020

США призвали Россию вернуть оккупированный Крым под контроль Украины.

Такое заявление в Twitter во вторник, 20 октября, сделала пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортагус.

"Российская оккупация и милитаризация украинского полуострова Крым угрожает нашей общей безопасности. Крым – это Украина. Мы призываем Россию немедленно прекратить призывную кампанию и вернуть полный контроль над полуостровом Украине", – написала она.

Морган Ортагус призвала РФ вернуть Украине контроль над Крымом.

Как писал OBOZREVATEL, накануне президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что главными приоритетами для него является установление мира на Донбассе и освобождение Крыма от оккупации.

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