Госдеп США потребовал, чтобы Россия вернула Украине Крым

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Мир
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  • Пресс-секретарь Морган Ортагус отметила, что оккупация угрожает "нашей общей безопасности"

  • Она также призвала остановить призывную кампанию в ряды армии оккупантов

Госдеп США потребовал, чтобы Россия вернула Украине Крым

США призвали Россию вернуть оккупированный Крым под контроль Украины.

Такое заявление в Twitter во вторник, 20 октября, сделала пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортагус.

"Российская оккупация и милитаризация украинского полуострова Крым угрожает нашей общей безопасности. Крым – это Украина. Мы призываем Россию немедленно прекратить призывную кампанию и вернуть полный контроль над полуостровом Украине", – написала она.

Морган Ортагус призвала РФ вернуть Украине контроль над Крымом.

Как писал OBOZREVATEL, накануне президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что главными приоритетами для него является установление мира на Донбассе и освобождение Крыма от оккупации.

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