Госдеп США подготовил срочное обращение по Украине: что происходит

Генеральный инспектор Государственного департамента США Стив Линк проведет срочный брифинг в Конгрессе США касательно Украины.

По данным источников, планируется обсудить связанные с Киевом документы, полученные от юридического департамента Госдепа, передает ABC.

Встреча должна пройти в безопасном месте на Капитолийском холме.

Госдеп США подготовил срочное обращение по Украине replyua.net

Журналисты предполагают, что столь необычный характер проведения брифинга является свидетельством того, что он связан с недавними заявлениями о координации Госдепом взаимодействия между адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани и украинскими чиновниками.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Смотрите также видео по теме:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!