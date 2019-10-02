Госдеп США подготовил срочное обращение по Украине: что происходит

Генеральный инспектор Государственного департамента США Стив Линк проведет срочный брифинг в Конгрессе США касательно Украины.
По данным источников, планируется обсудить связанные с Киевом документы, полученные от юридического департамента Госдепа, передает ABC.
Встреча должна пройти в безопасном месте на Капитолийском холме.
Госдеп США подготовил срочное обращение по Украине
replyua.net
Журналисты предполагают, что столь необычный характер проведения брифинга является свидетельством того, что он связан с недавними заявлениями о координации Госдепом взаимодействия между адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани и украинскими чиновниками.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером США Дональдом Трампом.
Так, недавно в США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
Импичмент Трампа также поддержала его бывший оппонент на выборах в 2016 году Хилари Клинтон, заявив, что президент "предал США".
Также бывший вице-президент Штатов Джо Байден ответил на скандал вокруг Трампа и Зеленского.
Какая вероятность снять Трампа с должности президента США и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL.
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