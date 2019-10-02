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2 октября • обновлено в 06:01
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Госдеп США подготовил срочное обращение по Украине: что происходит

2.3т Читать материал на украинском

Генеральный инспектор Государственного департамента США Стив Линк проведет срочный брифинг в Конгрессе США касательно Украины.

По данным источников, планируется обсудить связанные с Киевом документы, полученные от юридического департамента Госдепа, передает ABC.

Встреча должна пройти в безопасном месте на Капитолийском холме.

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Госдеп США подготовил срочное обращение по Украине

Госдеп США подготовил срочное обращение по Украине

replyua.net

Журналисты предполагают, что столь необычный характер проведения брифинга является свидетельством того, что он связан с недавними заявлениями о координации Госдепом взаимодействия между адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани и украинскими чиновниками.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Дональд Трамп Рудольф Джулиани
Место
США
Тег
Госдеп США
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
В безопасном месте....Это что за бред идиота? А остальные места в США опасные???
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Макарский Александр
Макарский Александр
Куда бы кастрюлеголовые евро-нерабы не влезли со своим свыным рылом, все превращается в вонючий селюкский хлев. Укро- политика, это выпас свыней,пшековские унитазы,уборка дерьма за евро-пенсами. Толчки понадусе!
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