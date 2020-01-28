Госдеп США отомстил американскому каналу за скандал из-за Украины: подробности

Государственный департамент США исключил из пула прессы, который отправится вместе с госсекретарем Майком Помпео в Европу и Центральную Азию, журналистку радиостанции NPR Мишель Келемен.

Внезапное исключение произошло через несколько дней после того, как у Помпео произошел скандал с другим репортером NPR Мэри Келли, сообщает CNN.

В ответ на это Ассоциация корреспондентов Госдепа заявила, что протестует против решения удалить Келеман из пула журналистов.

Майк Помпео espreso.tv

Напомним, ранее журналистка американского издания NPR Мэри Келли заявила, что госсекретарь США Майк Помпео нецензурно выругался на нее из-за вопроса об увольнении экс-посла США в Украине Мари Йованович и высказал предположение, что Украина американцам "безразлична".

Вскоре бывший посол США в Украине Уильям Тейлор пояснил госсекретарю, что "американцам есть дело до Украины". Он отметил, что США поддерживают Украину в российско-украинской войне.

Ранее OBOZREVATEL писал, что государственный секретарь США Майк Помпео 30 января посетит Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Загороднюком.

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